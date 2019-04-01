Seçim Ankara Evren Seçim Sonuçları – Evren Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Evren Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hüsamettin Ünsal
AK Parti
%63,9
1.675 oy
Hakan Öcal
İYİ Parti
%35
918 oy
Diğer
%1
29 oy
Ankara - Evren İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %63,9
  • %35
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %63,9
  • %35
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,2
  • %0
  • %31,3
  • %15,4
  • %0
  • %2,1
  • %51,2
  • %0
  • %31,3
  • %15,4
  • %0
  • %2,1
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
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Altındağ
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Ayaş
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Bala
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Beypazarı
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Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
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Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
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Etimesgut
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Evren
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Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüsamettin Ünsal AK Parti
  • Hakan Öcal İYİ Parti
  • Yusuf Yiğiter SP
  • Halit Baykal DSP
  • Kurtuluş Özgür Yıldız VP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen3.124
  • Kullanılan oy2.755
  • Geçerli oy2.622
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.414
  • 30 Mar 142.086
  • 30 Mar 141.922
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Evren Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %63,9
  • %63,9
  • %0
  • %63,9
  • %63,9
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %35
  • %35
  • %0
  • %35
  • %35
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüsamettin Ünsal AK Parti
  • Hakan Öcal İYİ Parti
  • Yusuf Yiğiter SP
  • Halit Baykal DSP
  • Kurtuluş Özgür Yıldız VP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen3.124
  • Kullanılan oy2.755
  • Geçerli oy2.622
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.414
  • 30 Mar 142.086
  • 30 Mar 141.922
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Evren Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Evren Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %63,9
    1.675 oy
  • %35
    918 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %0,3
    8 oy
  • %0,3
    8 oy
  • %63,9
    1.675 oy
  • %35
    918 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %0,3
    8 oy
  • %0,3
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,2
    985 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    19 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %51,2
    985 oy
  • %0
  • %1
    19 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0,2
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    13 oy
  • %31,3
    601 oy
  • %15,4
    296 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %0,7
    13 oy
  • %31,3
    601 oy
  • %15,4
    296 oy
  • %0
  • %0,2
    4 oy
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.157 / 12.180
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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