Seçim Ankara Pursaklar Seçim Sonuçları – Pursaklar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Pursaklar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ayhan Yılmaz
AK Parti
%71,6
58.204 oy
Hüseyin Burgaz
İYİ Parti
%18,5
15.052 oy
Diğer
%9
8.033 oy
Ankara - Pursaklar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 290 / 290
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %71,6
  • %18,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %9,9
  • %71,6
  • %18,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %9,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,6
  • %0
  • %27,3
  • %4,8
  • %0
  • %4,3
  • %63,6
  • %0
  • %27,3
  • %4,8
  • %0
  • %4,3
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
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Altındağ
yukleniyor
Ayaş
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Bala
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Beypazarı
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Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
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Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
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Etimesgut
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Evren
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Gölbaşı
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Güdül
yukleniyor
Haymana
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Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Yılmaz AK Parti
  • Hüseyin Burgaz İYİ Parti
  • Ebubekir Aktaş BBP
  • Muammer Gülap SP
  • Cemil Yanık Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen97.446
  • Kullanılan oy84.197
  • Geçerli oy81.289
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1481.985
  • 30 Mar 1475.543
  • 30 Mar 1472.018
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pursaklar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 290 / 290
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %71,6
  • %71,6
  • %0
  • %71,6
  • %71,6
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %18,5
  • %18,5
  • %0
  • %18,5
  • %18,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Yılmaz AK Parti
  • Hüseyin Burgaz İYİ Parti
  • Ebubekir Aktaş BBP
  • Muammer Gülap SP
  • Cemil Yanık Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen97.446
  • Kullanılan oy84.197
  • Geçerli oy81.289
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1481.985
  • 30 Mar 1475.543
  • 30 Mar 1472.018
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pursaklar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Pursaklar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 290 / 290
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • Bağımsız
  • %71,6
    58.204 oy
  • %18,5
    15.052 oy
  • %5,1
    4.140 oy
  • %1,6
    1.305 oy
  • %1,4
    1.129 oy
  • %71,6
    58.204 oy
  • %18,5
    15.052 oy
  • %5,1
    4.140 oy
  • %1,6
    1.305 oy
  • %1,4
    1.129 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,6
    45.819 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    1.925 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0
    0 oy
  • %63,6
    45.819 oy
  • %0
  • %2,7
    1.925 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • MHP
  • %0,9
    704 oy
  • %0,4
    352 oy
  • %0,4
    299 oy
  • %0,1
    104 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    704 oy
  • %0,4
    352 oy
  • %0,4
    299 oy
  • %0,1
    104 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    174 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
    0 oy
  • %27,3
    19.662 oy
  • %0,2
    174 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
  • %27,3
    19.662 oy
  • CHP
  • HDP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,8
    3.433 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,8
    3.433 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.157 / 12.180
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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