Seçim Ankara Haymana Seçim Sonuçları – Haymana Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Haymana Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Özdemir Turgut
AK Parti
%43,1
11.286 oy
Hacı Aysu
Hacı Aysu
CHP
%22,2
5.803 oy
Diğer
%35
9.070 oy
Ankara - Haymana İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 138 / 143
  • %96,5
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %43,1
  • %22,2
  • %3,7
  • %0
  • %0
  • %30,9
  • %43,1
  • %22,2
  • %3,7
  • %0
  • %0
  • %30,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,1
  • %4,3
  • %0
  • %4,3
  • %0
  • %52,4
  • %39,1
  • %4,3
  • %0
  • %4,3
  • %0
  • %52,4
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özdemir Turgut AK Parti
  • Hacı Aysu CHP
  • Levent Koç DP
  • Aytekin Yüzer SP
  • Tülay Serbest HDP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen32.521
  • Kullanılan oy27.700
  • Geçerli oy26.159
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1429.628
  • 30 Mar 1426.742
  • 30 Mar 1425.416
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Haymana Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 138 / 143
  • %96,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,1
  • %43,1
  • %0
  • %43,1
  • %43,1
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %22,2
  • %22,2
  • %0
  • %22,2
  • %22,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %3,7
  • %0
  • %3,7
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özdemir Turgut AK Parti
  • Hacı Aysu CHP
  • Levent Koç DP
  • Aytekin Yüzer SP
  • Tülay Serbest HDP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen32.521
  • Kullanılan oy27.700
  • Geçerli oy26.159
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1429.628
  • 30 Mar 1426.742
  • 30 Mar 1425.416
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Haymana Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Haymana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 138 / 143
  • %96,5
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • SP
  • HDP
  • %43,1
    11.286 oy
  • %22,2
    5.803 oy
  • %21,8
    5.703 oy
  • %8,2
    2.158 oy
  • %3,7
    975 oy
  • %43,1
    11.286 oy
  • %22,2
    5.803 oy
  • %21,8
    5.703 oy
  • %8,2
    2.158 oy
  • %3,7
    975 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,1
    9.939 oy
  • %4,3
    1.083 oy
  • %42,4
    10.771 oy
  • %1,1
    282 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,1
    9.939 oy
  • %4,3
    1.083 oy
  • %42,4
    10.771 oy
  • %1,1
    282 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • BTP
  • VP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,5
    121 oy
  • %0,3
    67 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    121 oy
  • %0,3
    67 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0
    7 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,2
    1.830 oy
  • %0,3
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,3
    1.084 oy
  • %7,2
    1.830 oy
  • %0,3
    80 oy
  • %0
  • %0
  • %4,3
    1.084 oy
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    231 oy
  • %0,3
    69 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,9
    231 oy
  • %0,3
    69 oy
  • %0

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.157 / 12.180
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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