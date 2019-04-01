Seçim Ankara Etimesgut Seçim Sonuçları – Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Enver Demirel
Enver Demirel
MHP
%49,5
164.017 oy
Celal Çelik
Celal Çelik
CHP
%45,8
151.645 oy
Diğer
%5
15.756 oy
Ankara - Etimesgut İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.182 / 1.186
  • %99,7
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %49,5
  • %45,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,8
  • %49,5
  • %45,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
  • %20
  • %37,1
  • %0
  • %0
  • %3,1
  • %39,8
  • %20
  • %37,1
  • %0
  • %0
  • %3,1
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Enver Demirel MHP
  • Celal Çelik CHP
  • Hakan Polat SP
  • Orhan Bozkurt BBP
  • Necati Şeyhoğlu DSP
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen405.522
  • Kullanılan oy343.636
  • Geçerli oy331.418
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14327.211
  • 30 Mar 14298.086
  • 30 Mar 14287.560
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Etimesgut Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.182 / 1.186
  • %99,7
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %49,5
  • %49,5
  • %0
  • %49,5
  • %49,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %45,8
  • %45,8
  • %0
  • %45,8
  • %45,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Enver Demirel MHP
  • Celal Çelik CHP
  • Hakan Polat SP
  • Orhan Bozkurt BBP
  • Necati Şeyhoğlu DSP
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen405.522
  • Kullanılan oy343.636
  • Geçerli oy331.418
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14327.211
  • 30 Mar 14298.086
  • 30 Mar 14287.560
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Etimesgut Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Etimesgut Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.182 / 1.186
  • %99,7
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %49,5
    164.017 oy
  • %45,8
    151.645 oy
  • %1,8
    6.079 oy
  • %1,7
    5.562 oy
  • %0,3
    1.083 oy
  • %49,5
    164.017 oy
  • %45,8
    151.645 oy
  • %1,8
    6.079 oy
  • %1,7
    5.562 oy
  • %0,3
    1.083 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    114.364 oy
  • %20
    57.542 oy
  • %0,5
    1.336 oy
  • %1,1
    3.201 oy
  • %0,1
    151 oy
  • %39,8
    114.364 oy
  • %20
    57.542 oy
  • %0,5
    1.336 oy
  • %1,1
    3.201 oy
  • %0,1
    151 oy
  • VP
  • Bağımsız
  • BTP
  • Diğer
  • AK Parti
  • %0,3
    1.072 oy
  • %0,3
    1.072 oy
  • %0,2
    810 oy
  • %0
    78 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.072 oy
  • %0,3
    1.072 oy
  • %0,2
    810 oy
  • %0
    78 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1
    2.764 oy
  • %0,1
    243 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,1
    106.632 oy
  • %0
  • %1
    2.764 oy
  • %0,1
    243 oy
  • %0
  • %37,1
    106.632 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    401 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    401 oy
  • %0

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.157 / 12.180
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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