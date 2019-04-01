31 Mart 2019 Kalecik Yerel Seçim Sonuçları
Duhan Kalkan
AK Parti
%60,5
5.739 oy
Hamza Alper Gümüş
CHP
%30,9
2.928 oy
Diğer
%9
819 oy
Ankara - Kalecik İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 68 / 68
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Duhan Kalkan AK Parti
- Hamza Alper Gümüş CHP
- Filiz Ulusoy BBP
- Mustafa Türkmen SP
- Yaşar Güner DSP
- Katılım oranı % 93
- Toplam seçmen10.679
- Kullanılan oy9.931
- Geçerli oy9.486
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1410.481
- 30 Mar 149.893
- 30 Mar 149.444
- Açılan sandık
- 68 / 68
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Duhan Kalkan AK Parti
- Hamza Alper Gümüş CHP
- Filiz Ulusoy BBP
- Mustafa Türkmen SP
- Yaşar Güner DSP
- Katılım oranı % 93
- Toplam seçmen10.679
- Kullanılan oy9.931
- Geçerli oy9.486
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1410.481
- 30 Mar 149.893
- 30 Mar 149.444
Kalecik Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 68 / 68
- %100
Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akyurt Hilal Ayık % 100 % 54,5 % 0 % 0 % 7,1 % 0 % 32,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akyurt Hilal Ayık % 100 % 54,46 % 0 % 0 % 7,08 % 0 % 32,91 Bağımsız
- Akyurt (30 Mar 14) % 56,27 % 34,13 % 3,9 % 0 % 0 % 3,97 BBP
- Altındağ Asım Balcı % 94,9 % 64,1 % 0 % 0 % 28 % 0 % 3,1 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altındağ Asım Balcı % 94,9 % 64,08 % 0 % 0 % 27,97 % 0 % 3,1 Diğer
- Altındağ (30 Mar 14) % 63,6 % 8,71 % 23,23 % 0 % 0 % 1,63 BBP
- Ayaş Burhan Demirbaş % 100 % 52,1 % 0 % 46,1 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ayaş Burhan Demirbaş % 100 % 52,07 % 0 % 46,1 % 0 % 0 % 0,93 SP
- Ayaş (30 Mar 14) % 48,94 % 17,6 % 30,29 % 0 % 0 % 1,25 BBP
- Bala Ahmet Buran % 95,5 % 61,5 % 0 % 0 % 34,8 % 1,5 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bala Ahmet Buran % 95,5 % 61,53 % 0 % 0 % 34,83 % 1,45 % 1,3 SP
- Bala (30 Mar 14) % 46,03 % 16,75 % 29,71 % 0 % 0 % 4,14 Bağımsız
- Beypazarı Tuncer Kaplan % 100 % 48,3 % 0 % 0 % 48 % 0 % 3,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beypazarı Tuncer Kaplan % 100 % 48,31 % 0 % 0 % 47,95 % 0 % 3,15 SP
- Beypazarı (30 Mar 14) % 51,42 % 33,88 % 10,65 % 0 % 0 % 2,68 Bağımsız
- Çamlıdere Hazım Caner Can % 100 % 73,8 % 0 % 0 % 22,3 % 0 % 3,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çamlıdere Hazım Caner Can % 100 % 73,78 % 0 % 0 % 22,25 % 0 % 3,24 BBP
- Çamlıdere (30 Mar 14) % 68 % 25,09 % 4,05 % 0 % 0 % 1,51 SP
- Çankaya Alper Taşdelen % 99,8 % 21,7 % 0 % 73,4 % 0 % 1,6 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çankaya Alper Taşdelen % 99,8 % 21,66 % 0 % 73,39 % 0 % 1,57 % 1,58 SP
- Çankaya (30 Mar 14) % 21,58 % 9,05 % 64,77 % 0 % 0 % 1,52 Bağımsız
- Çubuk Baki Demirbaş % 100 % 65,5 % 0 % 0 % 17,4 % 0 % 8,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çubuk Baki Demirbaş % 100 % 65,49 % 0 % 0 % 17,41 % 0 % 8,44 SP
- Çubuk (30 Mar 14) % 56,67 % 19,12 % 4,82 % 0 % 0 % 17,44 BBP
- Elmadağ Adem Barış Aşkın % 100 % 46 % 0 % 51,9 % 0 % 0 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Elmadağ Adem Barış Aşkın % 100 % 45,97 % 0 % 51,87 % 0 % 0 % 1,67 SP
- Elmadağ (30 Mar 14) % 39,48 % 34,9 % 19,53 % 0 % 0 % 4,02 SP
- Etimesgut Enver Demirel % 99,7 % 0 % 49,5 % 45,8 % 0 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Etimesgut Enver Demirel % 99,7 % 0 % 49,49 % 45,76 % 0 % 0 % 1,83 SP
- Etimesgut (30 Mar 14) % 37,08 % 39,77 % 20,01 % 0 % 0 % 1,11 BBP
- Evren Hüsamettin Ünsal % 100 % 63,9 % 0 % 0 % 35 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Evren Hüsamettin Ünsal % 100 % 63,88 % 0 % 0 % 35,01 % 0 % 0,34 SP
- Evren (30 Mar 14) % 51,25 % 31,27 % 15,4 % 0 % 0 % 0,99 SP
- Gölbaşı Ramazan Şimşek % 95,1 % 0 % 54,1 % 0 % 39,1 % 0 % 2,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gölbaşı Ramazan Şimşek % 95,1 % 0 % 54,05 % 0 % 39,08 % 0 % 2,73 SP
- Gölbaşı (30 Mar 14) % 43,89 % 41,45 % 12,2 % 0 % 0 % 1,27 SP
- Güdül Muzaffer Yalçın % 100 % 66,4 % 0 % 11,4 % 21 % 0 % 0,6 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Güdül Muzaffer Yalçın % 100 % 66,4 % 0 % 11,41 % 20,96 % 0 % 0,56 VP
- Güdül (30 Mar 14) % 40,37 % 20,79 % 4,01 % 0 % 0 % 17,5 Bağımsız
- Haymana Özdemir Turgut % 96,5 % 43,1 % 0 % 22,2 % 0 % 3,7 % 21,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Haymana Özdemir Turgut % 96,5 % 43,14 % 0 % 22,18 % 0 % 3,73 % 21,8 DP
- Haymana (30 Mar 14) % 39,11 % 4,27 % 4,26 % 0 % 0 % 42,38 DP
- Kahramankazan Serhat Oğuz % 95,6 % 53,2 % 0 % 0 % 44,7 % 0 % 0,6 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kahramankazan Serhat Oğuz % 95,6 % 53,21 % 0 % 0 % 44,75 % 0 % 0,61 DSP
- Kahramankazan (30 Mar 14) % 53,42 % 42,13 % 2,43 % 0 % 0 % 0,95 BBP
- Kalecik Duhan Kalkan % 100 % 60,5 % 0 % 30,9 % 0 % 0 % 7,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kalecik Duhan Kalkan % 100 % 60,5 % 0 % 30,87 % 0 % 0 % 7,57 BBP
- Kalecik (30 Mar 14) % 56,7 % 21,42 % 14,78 % 0 % 0 % 4,74 Bağımsız
- Keçiören Turgut Altınok % 99,9 % 63,6 % 0 % 0 % 30,8 % 1,5 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Keçiören Turgut Altınok % 99,9 % 63,58 % 0 % 0 % 30,84 % 1,48 % 1,82 SP
- Keçiören (30 Mar 14) % 43,84 % 7,37 % 16,36 % 0 % 0 % 30,27 BBP
- Kızılcahamam Süleyman Acar % 100 % 60,2 % 0 % 0 % 36,9 % 0 % 1,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kızılcahamam Süleyman Acar % 100 % 60,19 % 0 % 0 % 36,92 % 0 % 1,61 BBP
- Kızılcahamam (30 Mar 14) % 53,83 % 39,95 % 3,11 % 0 % 0 % 1,41 SP
- Mamak Murat Köse % 100 % 50,3 % 0 % 47,1 % 0 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mamak Murat Köse % 100 % 50,35 % 0 % 47,12 % 0 % 0 % 1,38 SP
- Mamak (30 Mar 14) % 47,88 % 10,1 % 38,91 % 0 % 0 % 1,09 BBP
- Nallıhan İsmail Öntaş % 100 % 53,6 % 0 % 0 % 44,4 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nallıhan İsmail Öntaş % 100 % 53,63 % 0 % 0 % 44,36 % 0 % 0,84 SP
- Nallıhan (30 Mar 14) % 47,92 % 16,56 % 34,36 % 0 % 0 % 0,71 SP
- Polatlı Mürsel Yıldızkaya % 100 % 0 % 56,3 % 38,3 % 0 % 1,2 % 1,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Polatlı Mürsel Yıldızkaya % 100 % 0 % 56,32 % 38,35 % 0 % 1,21 % 1,54 DP
- Polatlı (30 Mar 14) % 42,84 % 47,49 % 5,56 % 0 % 0 % 2,27 Bağımsız
- Pursaklar Ayhan Yılmaz % 100 % 71,6 % 0 % 0 % 18,5 % 0 % 5,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pursaklar Ayhan Yılmaz % 100 % 71,6 % 0 % 0 % 18,52 % 0 % 5,09 BBP
- Pursaklar (30 Mar 14) % 63,62 % 27,3 % 4,77 % 0 % 0 % 2,67 BBP
- Sincan Murat Ercan % 99,8 % 67,6 % 0 % 0 % 26,1 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sincan Murat Ercan % 99,8 % 67,63 % 0 % 0 % 26,09 % 0 % 2,2 SP
- Sincan (30 Mar 14) % 57,87 % 28,9 % 8,99 % 0 % 0 % 1,72 BBP
- Şereflikoçhisar Memiş Çelik % 100 % 57,3 % 0 % 0 % 39 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şereflikoçhisar Memiş Çelik % 100 % 57,34 % 0 % 0 % 39,01 % 0 % 1,3 SP
- Şereflikoçhisar (30 Mar 14) % 46,39 % 32,74 % 16,46 % 0 % 0 % 2,44 Bağımsız
- Yenimahalle Fethi Yaşar % 100 % 40,2 % 0 % 58,3 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yenimahalle Fethi Yaşar % 100 % 40,21 % 0 % 58,35 % 0 % 0 % 1,08 SP
- Yenimahalle (30 Mar 14) % 37,92 % 7,94 % 50,84 % 0 % 0 % 1,23 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 12.157 / 12.180
- %99,8
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