Seçim Ankara Kalecik Seçim Sonuçları – Kalecik Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kalecik Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Duhan Kalkan
AK Parti
%60,5
5.739 oy
Hamza Alper Gümüş
Hamza Alper Gümüş
CHP
%30,9
2.928 oy
Diğer
%9
819 oy
Ankara - Kalecik İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %60,5
  • %30,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %8,6
  • %60,5
  • %30,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %8,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,7
  • %14,8
  • %21,4
  • %0
  • %0
  • %7,1
  • %56,7
  • %14,8
  • %21,4
  • %0
  • %0
  • %7,1
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Duhan Kalkan AK Parti
  • Hamza Alper Gümüş CHP
  • Filiz Ulusoy BBP
  • Mustafa Türkmen SP
  • Yaşar Güner DSP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen10.679
  • Kullanılan oy9.931
  • Geçerli oy9.486
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.481
  • 30 Mar 149.893
  • 30 Mar 149.444
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kalecik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %60,5
  • %60,5
  • %0
  • %60,5
  • %60,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %30,9
  • %30,9
  • %0
  • %30,9
  • %30,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Duhan Kalkan AK Parti
  • Hamza Alper Gümüş CHP
  • Filiz Ulusoy BBP
  • Mustafa Türkmen SP
  • Yaşar Güner DSP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen10.679
  • Kullanılan oy9.931
  • Geçerli oy9.486
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.481
  • 30 Mar 149.893
  • 30 Mar 149.444
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kalecik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kalecik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • DSP
  • %60,5
    5.739 oy
  • %30,9
    2.928 oy
  • %7,6
    718 oy
  • %0,3
    33 oy
  • %0,3
    27 oy
  • %60,5
    5.739 oy
  • %30,9
    2.928 oy
  • %7,6
    718 oy
  • %0,3
    33 oy
  • %0,3
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,7
    5.355 oy
  • %14,8
    1.396 oy
  • %0,4
    36 oy
  • %0,9
    81 oy
  • %0
    4 oy
  • %56,7
    5.355 oy
  • %14,8
    1.396 oy
  • %0,4
    36 oy
  • %0,9
    81 oy
  • %0
    4 oy
  • BTP
  • VP
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    23 oy
  • %0,2
    15 oy
  • %0
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    23 oy
  • %0,2
    15 oy
  • %0
    3 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    74 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,7
    448 oy
  • %21,4
    2.023 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    74 oy
  • %0
  • %4,7
    448 oy
  • %21,4
    2.023 oy
  • %0
  • HDP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.157 / 12.180
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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