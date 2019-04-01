Seçim Ankara Çankaya Seçim Sonuçları – Çankaya Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çankaya Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Alper Taşdelen
Alper Taşdelen
CHP
%73,4
417.194 oy
Amber Türkmen
AK Parti
%21,7
123.116 oy
Diğer
%5
28.116 oy
Ankara - Çankaya İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.024 / 2.029
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %73,4
  • %21,7
  • %1,6
  • %0
  • %0
  • %3,4
  • %73,4
  • %21,7
  • %1,6
  • %0
  • %0
  • %3,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,8
  • %21,6
  • %0
  • %9,1
  • %0
  • %4,6
  • %64,8
  • %21,6
  • %0
  • %9,1
  • %0
  • %4,6
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
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Altındağ
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Ayaş
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Bala
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Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
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Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alper Taşdelen CHP
  • Amber Türkmen AK Parti
  • Hasan Çıplak SP
  • Filiz Kerestecioğlu HDP
  • Erol Koçoğlu BBP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen680.264
  • Kullanılan oy578.916
  • Geçerli oy568.426
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14683.071
  • 30 Mar 14614.582
  • 30 Mar 14598.525
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çankaya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.024 / 2.029
  • %99,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %73,4
  • %73,4
  • %0
  • %73,4
  • %73,4
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %21,7
  • %21,7
  • %0
  • %21,7
  • %21,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %1,6
  • %0
  • %1,6
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alper Taşdelen CHP
  • Amber Türkmen AK Parti
  • Hasan Çıplak SP
  • Filiz Kerestecioğlu HDP
  • Erol Koçoğlu BBP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen680.264
  • Kullanılan oy578.916
  • Geçerli oy568.426
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14683.071
  • 30 Mar 14614.582
  • 30 Mar 14598.525
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çankaya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çankaya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.024 / 2.029
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • HDP
  • BBP
  • %73,4
    417.194 oy
  • %21,7
    123.116 oy
  • %1,6
    8.973 oy
  • %1,6
    8.897 oy
  • %1
    5.846 oy
  • %73,4
    417.194 oy
  • %21,7
    123.116 oy
  • %1,6
    8.973 oy
  • %1,6
    8.897 oy
  • %1
    5.846 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,8
    387.658 oy
  • %21,6
    129.191 oy
  • %0,4
    2.141 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    5.527 oy
  • %64,8
    387.658 oy
  • %21,6
    129.191 oy
  • %0,4
    2.141 oy
  • %0
  • %0,9
    5.527 oy
  • VP
  • DP
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,3
    1.973 oy
  • %0,3
    1.640 oy
  • %0,1
    702 oy
  • %0
    85 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.973 oy
  • %0,3
    1.640 oy
  • %0,1
    702 oy
  • %0
    85 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    545 oy
  • %0,1
    566 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,1
    54.171 oy
  • %0
  • %0,1
    545 oy
  • %0,1
    566 oy
  • %0
  • %9,1
    54.171 oy
  • İYİ Parti
  • DSP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.955 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    9.119 oy
  • %0
  • %0,7
    3.955 oy
  • %0
  • %1,5
    9.119 oy

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.157 / 12.180
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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