Seçim Ankara Bala Seçim Sonuçları – Bala Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bala Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Buran
AK Parti
%61,5
14.583 oy
Necati Deli
İYİ Parti
%34,8
8.254 oy
Diğer
%3
863 oy
Ankara - Bala İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 106 / 111
  • %95,5
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %61,5
  • %34,8
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • %61,5
  • %34,8
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
  • %0
  • %0
  • %16,8
  • %29,7
  • %7,5
  • %46
  • %0
  • %0
  • %16,8
  • %29,7
  • %7,5
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
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Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
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Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Buran AK Parti
  • Necati Deli İYİ Parti
  • Bülent Akbaş HDP
  • Soner Dalkıran SP
  • Bayram Güzel BTP
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen29.218
  • Kullanılan oy24.533
  • Geçerli oy23.700
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.183
  • 30 Mar 1420.224
  • 30 Mar 1419.282
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bala Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 106 / 111
  • %95,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,5
  • %61,5
  • %0
  • %61,5
  • %61,5
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %34,8
  • %34,8
  • %0
  • %34,8
  • %34,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %1,5
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Buran AK Parti
  • Necati Deli İYİ Parti
  • Bülent Akbaş HDP
  • Soner Dalkıran SP
  • Bayram Güzel BTP
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen29.218
  • Kullanılan oy24.533
  • Geçerli oy23.700
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.183
  • 30 Mar 1420.224
  • 30 Mar 1419.282
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bala Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bala Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 106 / 111
  • %95,5
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %61,5
    14.583 oy
  • %34,8
    8.254 oy
  • %1,5
    344 oy
  • %1,3
    309 oy
  • %0,4
    94 oy
  • %61,5
    14.583 oy
  • %34,8
    8.254 oy
  • %1,5
    344 oy
  • %1,3
    309 oy
  • %0,4
    94 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    8.875 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    206 oy
  • %0,3
    59 oy
  • %46
    8.875 oy
  • %0
  • %0
  • %1,1
    206 oy
  • %0,3
    59 oy
  • DSP
  • VP
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    54 oy
  • %0,2
    44 oy
  • %0,1
    18 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,2
    44 oy
  • %0,1
    18 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %16,8
    3.230 oy
  • %29,7
    5.729 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %16,8
    3.230 oy
  • %29,7
    5.729 oy
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    178 oy
  • %0,4
    68 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,1
    799 oy
  • %0,9
    178 oy
  • %0,4
    68 oy
  • %0
  • %4,1
    799 oy

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.157 / 12.180
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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