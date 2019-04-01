Seçim Ankara Sincan Seçim Sonuçları – Sincan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sincan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Murat Ercan
AK Parti
%67,6
194.585 oy
Mehmet Arslan
İYİ Parti
%26,1
75.060 oy
Diğer
%6
18.096 oy
Ankara - Sincan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.076 / 1.078
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %67,6
  • %26,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,3
  • %67,6
  • %26,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
  • %0
  • %28,9
  • %9
  • %0
  • %4,2
  • %57,9
  • %0
  • %28,9
  • %9
  • %0
  • %4,2
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
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Altındağ
yukleniyor
Ayaş
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Bala
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Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Ercan AK Parti
  • Mehmet Arslan İYİ Parti
  • Muhammet İbrahim Dilman SP
  • Sabri Öz BBP
  • Mahmut Akyol DSP
  • Katılım oranı % 84,2
  • Toplam seçmen357.827
  • Kullanılan oy300.717
  • Geçerli oy287.741
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14327.066
  • 30 Mar 14297.929
  • 30 Mar 14284.032
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sincan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.076 / 1.078
  • %99,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %67,6
  • %67,6
  • %0
  • %67,6
  • %67,6
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %26,1
  • %26,1
  • %0
  • %26,1
  • %26,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Ercan AK Parti
  • Mehmet Arslan İYİ Parti
  • Muhammet İbrahim Dilman SP
  • Sabri Öz BBP
  • Mahmut Akyol DSP
  • Katılım oranı % 84,2
  • Toplam seçmen357.827
  • Kullanılan oy300.717
  • Geçerli oy287.741
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14327.066
  • 30 Mar 14297.929
  • 30 Mar 14284.032
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sincan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sincan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.076 / 1.078
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %67,6
    194.585 oy
  • %26,1
    75.060 oy
  • %2,2
    6.324 oy
  • %1,8
    5.277 oy
  • %0,8
    2.423 oy
  • %67,6
    194.585 oy
  • %26,1
    75.060 oy
  • %2,2
    6.324 oy
  • %1,8
    5.277 oy
  • %0,8
    2.423 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    164.368 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    2.080 oy
  • %1,7
    4.896 oy
  • %0,1
    174 oy
  • %57,9
    164.368 oy
  • %0
  • %0,7
    2.080 oy
  • %1,7
    4.896 oy
  • %0,1
    174 oy
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,4
    1.224 oy
  • %0,3
    799 oy
  • %0,2
    710 oy
  • %0,2
    670 oy
  • %0,2
    632 oy
  • %0,4
    1.224 oy
  • %0,3
    799 oy
  • %0,2
    710 oy
  • %0,2
    670 oy
  • %0,2
    632 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    815 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    2.533 oy
  • %0,3
    815 oy
  • %0
  • %0,1
    399 oy
  • %0
  • %0,9
    2.533 oy
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • %0
    37 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    37 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %28,9
    82.090 oy
  • %9
    25.521 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %28,9
    82.090 oy
  • %9
    25.521 oy
  • %0

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.157 / 12.180
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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