Seçim Ankara Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları – Şereflikoçhisar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Şereflikoçhisar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Memiş Çelik
AK Parti
%57,3
11.450 oy
Ercan Ertürk Alıcıoğlu
İYİ Parti
%39
7.790 oy
Diğer
%4
729 oy
Ankara - Şereflikoçhisar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %57,3
  • %39
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,7
  • %57,3
  • %39
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,4
  • %0
  • %32,7
  • %16,5
  • %0
  • %4,4
  • %46,4
  • %0
  • %32,7
  • %16,5
  • %0
  • %4,4
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Memiş Çelik AK Parti
  • Ercan Ertürk Alıcıoğlu İYİ Parti
  • Mutlu Öcal SP
  • Kenan Seven DSP
  • Nesrin Ayrancı Bağımsız
  • Katılım oranı % 83
  • Toplam seçmen25.516
  • Kullanılan oy21.190
  • Geçerli oy19.969
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1424.870
  • 30 Mar 1421.380
  • 30 Mar 1420.130
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şereflikoçhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,3
  • %57,3
  • %0
  • %57,3
  • %57,3
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %39
  • %39
  • %0
  • %39
  • %39
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
Akyurt
yukleniyor
Altındağ
yukleniyor
Ayaş
yukleniyor
Bala
yukleniyor
Beypazarı
yukleniyor
Çamlıdere
yukleniyor
Çankaya
yukleniyor
Çubuk
yukleniyor
Elmadağ
yukleniyor
Etimesgut
yukleniyor
Evren
yukleniyor
Gölbaşı
yukleniyor
Güdül
yukleniyor
Haymana
yukleniyor
Kahramankazan
yukleniyor
Kalecik
yukleniyor
Keçiören
yukleniyor
Kızılcahamam
yukleniyor
Mamak
yukleniyor
Nallıhan
yukleniyor
Polatlı
yukleniyor
Pursaklar
yukleniyor
Sincan
yukleniyor
Şereflikoçhisar
yukleniyor
Yenimahalle
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Memiş Çelik AK Parti
  • Ercan Ertürk Alıcıoğlu İYİ Parti
  • Mutlu Öcal SP
  • Kenan Seven DSP
  • Nesrin Ayrancı Bağımsız
  • Katılım oranı % 83
  • Toplam seçmen25.516
  • Kullanılan oy21.190
  • Geçerli oy19.969
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1424.870
  • 30 Mar 1421.380
  • 30 Mar 1420.130
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şereflikoçhisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Şereflikoçhisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %57,3
    11.450 oy
  • %39
    7.790 oy
  • %1,3
    260 oy
  • %0,8
    150 oy
  • %0,6
    119 oy
  • %57,3
    11.450 oy
  • %39
    7.790 oy
  • %1,3
    260 oy
  • %0,8
    150 oy
  • %0,6
    119 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,4
    9.338 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    187 oy
  • %0,1
    18 oy
  • %2,4
    492 oy
  • %46,4
    9.338 oy
  • %0
  • %0,9
    187 oy
  • %0,1
    18 oy
  • %2,4
    492 oy
  • BTP
  • VP
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • %0,5
    108 oy
  • %0,5
    91 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    108 oy
  • %0,5
    91 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    58 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %32,7
    6.590 oy
  • %16,5
    3.314 oy
  • %0,3
    58 oy
  • %0
  • %0
  • %32,7
    6.590 oy
  • %16,5
    3.314 oy
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    133 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,7
    133 oy
  • %0
  • %0

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.157 / 12.180
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • %50,9
    1.657.923 oy
  • %47,1
    1.532.977 oy
  • %1
    32.874 oy
  • %0,3
    9.865 oy
  • %0,3
    8.549 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5.331 oy
  • %0,1
    4.715 oy
  • %0,1
    2.761 oy
  • %0,1
    2.533 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    42.146 oy
  • %0,1
    3.298 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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