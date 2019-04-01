Seçim Kastamonu Hanönü Seçim Sonuçları – Hanönü Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Hanönü Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Serkan Uçar
Serkan Uçar
AK Parti
%36,1
484 oy
Hasan Basri Yücel
Hasan Basri Yücel
MHP
%30,2
404 oy
Diğer
%34
451 oy
Kastamonu - Hanönü İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %36,1
  • %30,2
  • %18,2
  • %0
  • %0
  • %15,5
  • %36,1
  • %30,2
  • %18,2
  • %0
  • %0
  • %15,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
  • %35,4
  • %23,4
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • %39,9
  • %35,4
  • %23,4
  • %0
  • %0
  • %1,3
Tüm Partiler
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Daday
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Devrekani
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Doğanyurt
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Hanönü
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İhsangazi
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İnebolu
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Küre
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Seydiler
yukleniyor
Şenpazar
yukleniyor
Taşköprü
yukleniyor
Tosya
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Serkan Uçar AK Parti
  • Hasan Basri Yücel MHP
  • Yılmaz Karakoç CHP
  • Şükrü Özün Bağımsız
  • Ayşe Nur Kuloğlu BTP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen1.631
  • Kullanılan oy1.432
  • Geçerli oy1.339
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.485
  • 30 Mar 141.331
  • 30 Mar 141.270
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hanönü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %66,3
  • %36,1
  • %30,2
  • %66,3
  • %36,1
  • %30,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %18,2
  • %18,2
  • %0
  • %18,2
  • %18,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
Abana
yukleniyor
Ağlı
yukleniyor
Araç
yukleniyor
Azdavay
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Cide
yukleniyor
Çatalzeytin
yukleniyor
Daday
yukleniyor
Devrekani
yukleniyor
Doğanyurt
yukleniyor
Hanönü
yukleniyor
İhsangazi
yukleniyor
İnebolu
yukleniyor
Küre
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Seydiler
yukleniyor
Şenpazar
yukleniyor
Taşköprü
yukleniyor
Tosya
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Serkan Uçar AK Parti
  • Hasan Basri Yücel MHP
  • Yılmaz Karakoç CHP
  • Şükrü Özün Bağımsız
  • Ayşe Nur Kuloğlu BTP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen1.631
  • Kullanılan oy1.432
  • Geçerli oy1.339
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.485
  • 30 Mar 141.331
  • 30 Mar 141.270
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hanönü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Hanönü Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %36,1
    484 oy
  • %30,2
    404 oy
  • %18,2
    244 oy
  • %12,5
    167 oy
  • %2,1
    28 oy
  • %36,1
    484 oy
  • %30,2
    404 oy
  • %18,2
    244 oy
  • %12,5
    167 oy
  • %2,1
    28 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
    507 oy
  • %35,4
    450 oy
  • %23,4
    297 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %39,9
    507 oy
  • %35,4
    450 oy
  • %23,4
    297 oy
  • %0
  • %0,2
    3 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,9
    12 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    12 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    7 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    4 oy
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kastamonu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kastamonu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kastamonu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 233 / 240
  • %97,1
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %49,2
    29.518 oy
  • %31,1
    18.669 oy
  • %18,1
    10.850 oy
  • %0,6
    354 oy
  • %0,4
    258 oy
  • %49,2
    29.518 oy
  • %31,1
    18.669 oy
  • %18,1
    10.850 oy
  • %0,6
    354 oy
  • %0,4
    258 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • %0,7
    398 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • %0,7
    398 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • İYİ Parti
  • %0,3
    154 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    19 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    154 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    19 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    84 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    84 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    444 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    444 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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