Seçim Kastamonu Taşköprü Seçim Sonuçları – Taşköprü Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Taşköprü Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Abdullah Çatal
Abdullah Çatal
MHP
%44,8
4.407 oy
Hüseyin Arslan
Hüseyin Arslan
AK Parti
%43,5
4.282 oy
Diğer
%11
1.145 oy
Kastamonu - Taşköprü İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 43 / 43
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %44,8
  • %43,5
  • %8,4
  • %2,8
  • %0
  • %0,4
  • %44,8
  • %43,5
  • %8,4
  • %2,8
  • %0
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,3
  • %48,2
  • %3,1
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • %46,3
  • %48,2
  • %3,1
  • %0
  • %0
  • %2,4
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
Abana
yukleniyor
Ağlı
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Araç
yukleniyor
Azdavay
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Cide
yukleniyor
Çatalzeytin
yukleniyor
Daday
yukleniyor
Devrekani
yukleniyor
Doğanyurt
yukleniyor
Hanönü
yukleniyor
İhsangazi
yukleniyor
İnebolu
yukleniyor
Küre
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Seydiler
yukleniyor
Şenpazar
yukleniyor
Taşköprü
yukleniyor
Tosya
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Çatal MHP
  • Hüseyin Arslan AK Parti
  • Ahmet Kesim CHP
  • Satılmış Şen İYİ Parti
  • Tayyip Köse SP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen12.229
  • Kullanılan oy10.323
  • Geçerli oy9.834
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.720
  • 30 Mar 1410.370
  • 30 Mar 149.919
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Taşköprü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 43 / 43
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %88,4
  • %44,8
  • %43,5
  • %88,4
  • %44,8
  • %43,5
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %11,2
  • %8,4
  • %2,8
  • %11,2
  • %8,4
  • %2,8
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
Abana
yukleniyor
Ağlı
yukleniyor
Araç
yukleniyor
Azdavay
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Cide
yukleniyor
Çatalzeytin
yukleniyor
Daday
yukleniyor
Devrekani
yukleniyor
Doğanyurt
yukleniyor
Hanönü
yukleniyor
İhsangazi
yukleniyor
İnebolu
yukleniyor
Küre
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Seydiler
yukleniyor
Şenpazar
yukleniyor
Taşköprü
yukleniyor
Tosya
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Çatal MHP
  • Hüseyin Arslan AK Parti
  • Ahmet Kesim CHP
  • Satılmış Şen İYİ Parti
  • Tayyip Köse SP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen12.229
  • Kullanılan oy10.323
  • Geçerli oy9.834
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.720
  • 30 Mar 1410.370
  • 30 Mar 149.919
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Taşköprü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Taşköprü Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 43 / 43
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %44,8
    4.407 oy
  • %43,5
    4.282 oy
  • %8,4
    824 oy
  • %2,8
    277 oy
  • %0,3
    32 oy
  • %44,8
    4.407 oy
  • %43,5
    4.282 oy
  • %8,4
    824 oy
  • %2,8
    277 oy
  • %0,3
    32 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,3
    4.592 oy
  • %48,2
    4.785 oy
  • %3,1
    305 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    110 oy
  • %46,3
    4.592 oy
  • %48,2
    4.785 oy
  • %3,1
    305 oy
  • %0
  • %1,1
    110 oy
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,1
    12 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    23 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    23 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    104 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %1
    104 oy
  • %0

Kastamonu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kastamonu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kastamonu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 233 / 240
  • %97,1
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %49,2
    29.518 oy
  • %31,1
    18.669 oy
  • %18,1
    10.850 oy
  • %0,6
    354 oy
  • %0,4
    258 oy
  • %49,2
    29.518 oy
  • %31,1
    18.669 oy
  • %18,1
    10.850 oy
  • %0,6
    354 oy
  • %0,4
    258 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • %0,7
    398 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • %0,7
    398 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • İYİ Parti
  • %0,3
    154 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    19 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    154 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    19 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    84 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    84 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    444 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    444 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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