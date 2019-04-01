Seçim Kastamonu Bozkurt Seçim Sonuçları – Bozkurt Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bozkurt Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Muammer Yanık
Muammer Yanık
AK Parti
%53,3
1.924 oy
Abdullah Bozkurt Ekeş
Abdullah Bozkurt Ekeş
MHP
%41,8
1.510 oy
Diğer
%5
179 oy
Kastamonu - Bozkurt İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %53,3
  • %41,8
  • %2,1
  • %0
  • %0
  • %2,8
  • %53,3
  • %41,8
  • %2,1
  • %0
  • %0
  • %2,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,3
  • %63,5
  • %0,6
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • %34,3
  • %63,5
  • %0,6
  • %0
  • %0
  • %1,6
Tüm Partiler
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Çatalzeytin
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Daday
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Devrekani
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Doğanyurt
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Hanönü
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İhsangazi
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İnebolu
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Küre
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Seydiler
yukleniyor
Şenpazar
yukleniyor
Taşköprü
yukleniyor
Tosya
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muammer Yanık AK Parti
  • Abdullah Bozkurt Ekeş MHP
  • Mustafa Çukurkol SP
  • Güvenç Demirezen CHP
  • Ece Asiye Nezir BTP
  • Katılım oranı % 89,7
  • Toplam seçmen4.152
  • Kullanılan oy3.724
  • Geçerli oy3.613
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.864
  • 30 Mar 143.506
  • 30 Mar 143.357
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozkurt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %95
  • %53,3
  • %41,8
  • %95
  • %53,3
  • %41,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,1
  • %2,1
  • %0
  • %2,1
  • %2,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
Abana
yukleniyor
Ağlı
yukleniyor
Araç
yukleniyor
Azdavay
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Cide
yukleniyor
Çatalzeytin
yukleniyor
Daday
yukleniyor
Devrekani
yukleniyor
Doğanyurt
yukleniyor
Hanönü
yukleniyor
İhsangazi
yukleniyor
İnebolu
yukleniyor
Küre
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Seydiler
yukleniyor
Şenpazar
yukleniyor
Taşköprü
yukleniyor
Tosya
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muammer Yanık AK Parti
  • Abdullah Bozkurt Ekeş MHP
  • Mustafa Çukurkol SP
  • Güvenç Demirezen CHP
  • Ece Asiye Nezir BTP
  • Katılım oranı % 89,7
  • Toplam seçmen4.152
  • Kullanılan oy3.724
  • Geçerli oy3.613
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.864
  • 30 Mar 143.506
  • 30 Mar 143.357
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozkurt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bozkurt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • CHP
  • BTP
  • %53,3
    1.924 oy
  • %41,8
    1.510 oy
  • %2,7
    96 oy
  • %2,1
    77 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %53,3
    1.924 oy
  • %41,8
    1.510 oy
  • %2,7
    96 oy
  • %2,1
    77 oy
  • %0,2
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,3
    1.153 oy
  • %63,5
    2.131 oy
  • %1,3
    45 oy
  • %0,6
    19 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %34,3
    1.153 oy
  • %63,5
    2.131 oy
  • %1,3
    45 oy
  • %0,6
    19 oy
  • %0,2
    6 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,1
    3 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kastamonu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kastamonu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kastamonu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 239 / 240
  • %99,6
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %49,3
    30.422 oy
  • %30,9
    19.084 oy
  • %18,1
    11.202 oy
  • %0,7
    408 oy
  • %0,4
    271 oy
  • %49,3
    30.422 oy
  • %30,9
    19.084 oy
  • %18,1
    11.202 oy
  • %0,7
    408 oy
  • %0,4
    271 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • %0,7
    398 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • %0,7
    398 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • TKP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,3
    180 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    180 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    84 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    84 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    444 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    444 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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