Seçim Kastamonu Abana Seçim Sonuçları – Abana Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Abana Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yunus Akgül
Yunus Akgül
AK Parti
%50,8
1.156 oy
Erfain Tekin
Erfain Tekin
CHP
%44,5
1.011 oy
Diğer
%5
107 oy
Kastamonu - Abana İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50,8
  • %44,5
  • %4
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • %50,8
  • %44,5
  • %4
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,7
  • %39,6
  • %0,9
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • %57,7
  • %39,6
  • %0,9
  • %0
  • %0
  • %1,8
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
Abana
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Ağlı
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Araç
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Azdavay
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Bozkurt
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Cide
yukleniyor
Çatalzeytin
yukleniyor
Daday
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Devrekani
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Doğanyurt
yukleniyor
Hanönü
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İhsangazi
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İnebolu
yukleniyor
Küre
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Seydiler
yukleniyor
Şenpazar
yukleniyor
Taşköprü
yukleniyor
Tosya
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yunus Akgül AK Parti
  • Erfain Tekin CHP
  • Erhan Özgür MHP
  • Reşide Saka Bağımsız
  • Çağla Yüksel SP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen2.720
  • Kullanılan oy2.344
  • Geçerli oy2.274
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.728
  • 30 Mar 142.408
  • 30 Mar 142.320
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Abana Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54,8
  • %50,8
  • %4
  • %54,8
  • %50,8
  • %4
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %44,5
  • %44,5
  • %0
  • %44,5
  • %44,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
Abana
yukleniyor
Ağlı
yukleniyor
Araç
yukleniyor
Azdavay
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Cide
yukleniyor
Çatalzeytin
yukleniyor
Daday
yukleniyor
Devrekani
yukleniyor
Doğanyurt
yukleniyor
Hanönü
yukleniyor
İhsangazi
yukleniyor
İnebolu
yukleniyor
Küre
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Seydiler
yukleniyor
Şenpazar
yukleniyor
Taşköprü
yukleniyor
Tosya
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yunus Akgül AK Parti
  • Erfain Tekin CHP
  • Erhan Özgür MHP
  • Reşide Saka Bağımsız
  • Çağla Yüksel SP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen2.720
  • Kullanılan oy2.344
  • Geçerli oy2.274
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.728
  • 30 Mar 142.408
  • 30 Mar 142.320
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Abana Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Abana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Bağımsız
  • SP
  • %50,8
    1.156 oy
  • %44,5
    1.011 oy
  • %4
    91 oy
  • %0,3
    7 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %50,8
    1.156 oy
  • %44,5
    1.011 oy
  • %4
    91 oy
  • %0,3
    7 oy
  • %0,2
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,7
    1.339 oy
  • %39,6
    918 oy
  • %0,9
    21 oy
  • %0,9
    22 oy
  • %0,5
    12 oy
  • %57,7
    1.339 oy
  • %39,6
    918 oy
  • %0,9
    21 oy
  • %0,9
    22 oy
  • %0,5
    12 oy
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,2
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    4 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kastamonu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kastamonu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kastamonu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 233 / 240
  • %97,1
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %49,2
    29.518 oy
  • %31,1
    18.669 oy
  • %18,1
    10.850 oy
  • %0,6
    354 oy
  • %0,4
    258 oy
  • %49,2
    29.518 oy
  • %31,1
    18.669 oy
  • %18,1
    10.850 oy
  • %0,6
    354 oy
  • %0,4
    258 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • %0,7
    398 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • %0,7
    398 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • İYİ Parti
  • %0,3
    154 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    19 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    154 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    19 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    84 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    84 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    444 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    444 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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