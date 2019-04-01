Seçim Kastamonu Tosya Seçim Sonuçları – Tosya Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Tosya Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Volkan Kavaklıgil
Volkan Kavaklıgil
MHP
%46,8
8.498 oy
Kazım Şahin
Kazım Şahin
AK Parti
%41,9
7.616 oy
Diğer
%11
2.052 oy
Kastamonu - Tosya İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %46,8
  • %41,9
  • %10,4
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %46,8
  • %41,9
  • %10,4
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,6
  • %61,8
  • %0
  • %1,4
  • %0
  • %3,2
  • %33,6
  • %61,8
  • %0
  • %1,4
  • %0
  • %3,2
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
Abana
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Ağlı
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Araç
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Azdavay
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Bozkurt
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Cide
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Çatalzeytin
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Daday
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Devrekani
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Doğanyurt
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Hanönü
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İhsangazi
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İnebolu
yukleniyor
Küre
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Seydiler
yukleniyor
Şenpazar
yukleniyor
Taşköprü
yukleniyor
Tosya
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Volkan Kavaklıgil MHP
  • Kazım Şahin AK Parti
  • Mustafa Güvenç İYİ Parti
  • İsmail Akmanoğlu SP
  • Hilmi Karadayı BTP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen22.042
  • Kullanılan oy18.925
  • Geçerli oy18.166
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.173
  • 30 Mar 1419.073
  • 30 Mar 1418.249
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tosya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %88,7
  • %46,8
  • %41,9
  • %88,7
  • %46,8
  • %41,9
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %10,4
  • %10,4
  • %0
  • %10,4
  • %10,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
Abana
yukleniyor
Ağlı
yukleniyor
Araç
yukleniyor
Azdavay
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Cide
yukleniyor
Çatalzeytin
yukleniyor
Daday
yukleniyor
Devrekani
yukleniyor
Doğanyurt
yukleniyor
Hanönü
yukleniyor
İhsangazi
yukleniyor
İnebolu
yukleniyor
Küre
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Seydiler
yukleniyor
Şenpazar
yukleniyor
Taşköprü
yukleniyor
Tosya
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Volkan Kavaklıgil MHP
  • Kazım Şahin AK Parti
  • Mustafa Güvenç İYİ Parti
  • İsmail Akmanoğlu SP
  • Hilmi Karadayı BTP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen22.042
  • Kullanılan oy18.925
  • Geçerli oy18.166
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.173
  • 30 Mar 1419.073
  • 30 Mar 1418.249
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tosya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Tosya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %46,8
    8.498 oy
  • %41,9
    7.616 oy
  • %10,4
    1.888 oy
  • %0,7
    128 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %46,8
    8.498 oy
  • %41,9
    7.616 oy
  • %10,4
    1.888 oy
  • %0,7
    128 oy
  • %0,2
    36 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,6
    6.125 oy
  • %61,8
    11.287 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    305 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,6
    6.125 oy
  • %61,8
    11.287 oy
  • %0
  • %1,7
    305 oy
  • %0
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    262 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    262 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    270 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %1,5
    270 oy
  • %0

Kastamonu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kastamonu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kastamonu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 233 / 240
  • %97,1
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %49,2
    29.518 oy
  • %31,1
    18.669 oy
  • %18,1
    10.850 oy
  • %0,6
    354 oy
  • %0,4
    258 oy
  • %49,2
    29.518 oy
  • %31,1
    18.669 oy
  • %18,1
    10.850 oy
  • %0,6
    354 oy
  • %0,4
    258 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • %0,7
    398 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • %0,7
    398 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • İYİ Parti
  • %0,3
    154 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    19 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    154 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    62 oy
  • %0
    19 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    84 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    84 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    444 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    444 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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