31 Mart 2019 Tosya Yerel Seçim Sonuçları
Volkan Kavaklıgil
MHP
%46,8
8.498 oy
Kazım Şahin
AK Parti
%41,9
7.616 oy
Diğer
%11
2.052 oy
Kastamonu - Tosya İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 75 / 75
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Volkan Kavaklıgil MHP
- Kazım Şahin AK Parti
- Mustafa Güvenç İYİ Parti
- İsmail Akmanoğlu SP
- Hilmi Karadayı BTP
- Katılım oranı % 85,9
- Toplam seçmen22.042
- Kullanılan oy18.925
- Geçerli oy18.166
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1421.173
- 30 Mar 1419.073
- 30 Mar 1418.249
- Açılan sandık
- 75 / 75
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Volkan Kavaklıgil MHP
- Kazım Şahin AK Parti
- Mustafa Güvenç İYİ Parti
- İsmail Akmanoğlu SP
- Hilmi Karadayı BTP
- Katılım oranı % 85,9
- Toplam seçmen22.042
- Kullanılan oy18.925
- Geçerli oy18.166
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1421.173
- 30 Mar 1419.073
- 30 Mar 1418.249
Tosya Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 75 / 75
- %100
Kastamonu İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kastamonu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Abana Yunus Akgül % 100 % 50,8 % 4 % 44,5 % 0 % 0 % 0,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Abana Yunus Akgül % 100 % 50,84 % 4 % 44,46 % 0 % 0 % 0,31 Bağımsız
- Abana (30 Mar 14) % 57,72 % 0,91 % 39,57 % 0 % 0 % 0,95 Bağımsız
- Ağlı Şahin Çolak % 100 % 32,7 % 57,8 % 0 % 9 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ağlı Şahin Çolak % 100 % 32,69 % 57,83 % 0 % 9,01 % 0 % 0,29 SP
- Ağlı (30 Mar 14) % 22,88 % 40,76 % 1,76 % 0 % 0 % 33,92 BBP
- Araç Satılmış Sarıkaya % 100 % 35,1 % 7,1 % 57,3 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Araç Satılmış Sarıkaya % 100 % 35,06 % 7,12 % 57,32 % 0 % 0 % 0,42 SP
- Araç (30 Mar 14) % 39,28 % 22,8 % 36,03 % 0 % 0 % 1,3 SP
- Azdavay Osman Nuri Civelek % 100 % 39,4 % 30 % 30,2 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Azdavay Osman Nuri Civelek % 100 % 39,38 % 29,98 % 30,21 % 0 % 0 % 0,29 SP
- Azdavay (30 Mar 14) % 42,02 % 30,39 % 25,08 % 0 % 0 % 1,71 Bağımsız
- Bozkurt Muammer Yanık % 100 % 53,3 % 41,8 % 2,1 % 0 % 0 % 2,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bozkurt Muammer Yanık % 100 % 53,25 % 41,79 % 2,13 % 0 % 0 % 2,66 SP
- Bozkurt (30 Mar 14) % 34,35 % 63,48 % 0,57 % 0 % 0 % 1,34 SP
- Cide Mehmet Eşref Mutlu % 100 % 44,1 % 6,6 % 48,9 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Cide Mehmet Eşref Mutlu % 100 % 44,12 % 6,56 % 48,87 % 0 % 0 % 0,3 SP
- Cide (30 Mar 14) % 51 % 8,04 % 39,69 % 0 % 0 % 1,03 SP
- Çatalzeytin Ahmet Demir % 100 % 38,6 % 42,2 % 18,6 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çatalzeytin Ahmet Demir % 100 % 38,61 % 42,17 % 18,58 % 0 % 0 % 0,35 SP
- Çatalzeytin (30 Mar 14) % 41,63 % 39,04 % 16,34 % 0 % 0 % 2,08 SP
- Daday Hasan Fehmi Taş % 50 % 46,6 % 2,2 % 50,3 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Daday Hasan Fehmi Taş % 50 % 46,61 % 2,22 % 50,25 % 0 % 0 % 0,61 SP
- Daday (30 Mar 14) % 39,48 % 8,97 % 50,58 % 0 % 0 % 0,55 SP
- Devrekani Engin Altıkulaç % 100 % 62,1 % 35 % 0 % 2,6 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Devrekani Engin Altıkulaç % 100 % 62,14 % 34,97 % 0 % 2,58 % 0 % 0,19 SP
- Devrekani (30 Mar 14) % 32,88 % 20,93 % 1,73 % 0 % 0 % 41,25 Bağımsız
- Doğanyurt Ahmet Kaya % 100 % 53,2 % 44,4 % 0 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Doğanyurt Ahmet Kaya % 100 % 53,22 % 44,44 % 0 % 0 % 0 % 1,17 SP
- Doğanyurt (30 Mar 14) % 42,86 % 31,4 % 0 % 0 % 0 % 22,92 BBP
- Hanönü Serkan Uçar % 100 % 36,1 % 30,2 % 18,2 % 0 % 0 % 12,5 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hanönü Serkan Uçar % 100 % 36,15 % 30,17 % 18,22 % 0 % 0 % 12,47 Bağımsız
- Hanönü (30 Mar 14) % 39,92 % 35,43 % 23,39 % 0 % 0 % 0,55 SP
- İhsangazi Hayati Sağlık % 100 % 44,4 % 54,8 % 0 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İhsangazi Hayati Sağlık % 100 % 44,38 % 54,83 % 0 % 0 % 0 % 0,62 SP
- İhsangazi (30 Mar 14) % 66,87 % 31,16 % 0 % 0 % 0 % 1,31 SP
- İnebolu Mustafa Huner Özay % 100 % 52 % 35,6 % 9,2 % 2,5 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İnebolu Mustafa Huner Özay % 100 % 51,96 % 35,57 % 9,25 % 2,47 % 0 % 0,34 SP
- İnebolu (30 Mar 14) % 46,71 % 49,07 % 2,27 % 0 % 0 % 1,62 SP
- Küre Salih Turan % 100 % 35,3 % 28,4 % 13,7 % 22,3 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Küre Salih Turan % 100 % 35,25 % 28,4 % 13,71 % 22,28 % 0 % 0,24 SP
- Küre (30 Mar 14) % 33,84 % 45,61 % 20,23 % 0 % 0 % 0,27 SP
- Merkez Rahmi Galip Vidinlioğlu % 97,1 % 31,1 % 49,2 % 18,1 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Rahmi Galip Vidinlioğlu % 97,1 % 31,14 % 49,23 % 18,1 % 0 % 0 % 0,59 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 45,78 % 45,31 % 7,16 % 0 % 0 % 0,75 BBP
- Pınarbaşı Şenol Yaşar % 100 % 43,7 % 21,8 % 0 % 32,3 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pınarbaşı Şenol Yaşar % 100 % 43,67 % 21,8 % 0 % 32,32 % 0 % 1,62 SP
- Pınarbaşı (30 Mar 14) % 49,44 % 43,87 % 3,25 % 0 % 0 % 2,88 SP
- Seydiler Mehmet Erdoğan % 100 % 33,7 % 34,8 % 31,2 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Seydiler Mehmet Erdoğan % 100 % 33,74 % 34,85 % 31,18 % 0 % 0 % 0,17 SP
- Seydiler (30 Mar 14) % 41,06 % 31,29 % 26,08 % 0 % 0 % 0,79 SP
- Şenpazar Cem Çınar % 100 % 69,3 % 8,9 % 0 % 20,8 % 0 % 0,6 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şenpazar Cem Çınar % 100 % 69,29 % 8,93 % 0 % 20,83 % 0 % 0,58 BTP
- Şenpazar (30 Mar 14) % 53,72 % 40,5 % 4,22 % 0 % 0 % 1,01 SP
- Taşköprü Abdullah Çatal % 100 % 43,5 % 44,8 % 8,4 % 2,8 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Taşköprü Abdullah Çatal % 100 % 43,54 % 44,81 % 8,38 % 2,82 % 0 % 0,33 SP
- Taşköprü (30 Mar 14) % 48,24 % 46,29 % 3,07 % 0 % 0 % 1,11 SP
- Tosya Volkan Kavaklıgil % 100 % 41,9 % 46,8 % 0 % 10,4 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tosya Volkan Kavaklıgil % 100 % 41,92 % 46,78 % 0 % 10,39 % 0 % 0,7 SP
- Tosya (30 Mar 14) % 61,85 % 33,56 % 1,44 % 0 % 0 % 1,67 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kastamonu Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 233 / 240
- %97,1
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