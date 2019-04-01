Seçim Kastamonu Seydiler Seçim Sonuçları – Seydiler Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Seydiler Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Erdoğan
Mehmet Erdoğan
MHP
%34,8
598 oy
Oğuz Yılmaz
Oğuz Yılmaz
AK Parti
%33,7
579 oy
Diğer
%31
539 oy
Kastamonu - Seydiler İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %34,8
  • %33,7
  • %31,2
  • %0
  • %0
  • %0,2
  • %34,8
  • %33,7
  • %31,2
  • %0
  • %0
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,3
  • %41,1
  • %26,1
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • %31,3
  • %41,1
  • %26,1
  • %0
  • %0
  • %1,6
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
Abana
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Ağlı
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Araç
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Azdavay
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Bozkurt
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Cide
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Çatalzeytin
yukleniyor
Daday
yukleniyor
Devrekani
yukleniyor
Doğanyurt
yukleniyor
Hanönü
yukleniyor
İhsangazi
yukleniyor
İnebolu
yukleniyor
Küre
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Seydiler
yukleniyor
Şenpazar
yukleniyor
Taşköprü
yukleniyor
Tosya
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Erdoğan MHP
  • Oğuz Yılmaz AK Parti
  • Halit Cesur CHP
  • Hasip Yazıcıoğlu SP
  • Yıldız Gümüş BTP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen1.946
  • Kullanılan oy1.777
  • Geçerli oy1.716
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.869
  • 30 Mar 141.707
  • 30 Mar 141.649
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seydiler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %68,6
  • %34,8
  • %33,7
  • %68,6
  • %34,8
  • %33,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %31,2
  • %31,2
  • %0
  • %31,2
  • %31,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
Abana
yukleniyor
Ağlı
yukleniyor
Araç
yukleniyor
Azdavay
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Cide
yukleniyor
Çatalzeytin
yukleniyor
Daday
yukleniyor
Devrekani
yukleniyor
Doğanyurt
yukleniyor
Hanönü
yukleniyor
İhsangazi
yukleniyor
İnebolu
yukleniyor
Küre
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Seydiler
yukleniyor
Şenpazar
yukleniyor
Taşköprü
yukleniyor
Tosya
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Erdoğan MHP
  • Oğuz Yılmaz AK Parti
  • Halit Cesur CHP
  • Hasip Yazıcıoğlu SP
  • Yıldız Gümüş BTP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen1.946
  • Kullanılan oy1.777
  • Geçerli oy1.716
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.869
  • 30 Mar 141.707
  • 30 Mar 141.649
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seydiler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Seydiler Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %34,8
    598 oy
  • %33,7
    579 oy
  • %31,2
    535 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %34,8
    598 oy
  • %33,7
    579 oy
  • %31,2
    535 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,3
    516 oy
  • %41,1
    677 oy
  • %26,1
    430 oy
  • %0,8
    13 oy
  • %0,8
    13 oy
  • %31,3
    516 oy
  • %41,1
    677 oy
  • %26,1
    430 oy
  • %0,8
    13 oy
  • %0,8
    13 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kastamonu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kastamonu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kastamonu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 239 / 240
  • %99,6
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %49,3
    30.422 oy
  • %30,9
    19.084 oy
  • %18,1
    11.202 oy
  • %0,7
    408 oy
  • %0,4
    271 oy
  • %49,3
    30.422 oy
  • %30,9
    19.084 oy
  • %18,1
    11.202 oy
  • %0,7
    408 oy
  • %0,4
    271 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • %0,7
    398 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • %0,7
    398 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • TKP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,3
    180 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    180 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    84 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    84 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    444 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    444 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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