31 Mart 2019 Derinkuyu Yerel Seçim Sonuçları
Bülent Aksoy
AK Parti
%46
3.080 oy
Mustafa Erdem
CHP
%41,3
2.761 oy
Diğer
%13
852 oy
Nevşehir - Derinkuyu İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 26 / 26
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Bülent Aksoy AK Parti
- Mustafa Erdem CHP
- Gültekin Oğuz MHP
- Feyzullah Erdem SP
- Mine İpeker BTP
- Katılım oranı % 91,8
- Toplam seçmen7.507
- Kullanılan oy6.889
- Geçerli oy6.693
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 146.947
- 30 Mar 146.524
- 30 Mar 146.307
- Açılan sandık
- 26 / 26
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Bülent Aksoy AK Parti
- Mustafa Erdem CHP
- Gültekin Oğuz MHP
- Feyzullah Erdem SP
- Mine İpeker BTP
- Katılım oranı % 91,8
- Toplam seçmen7.507
- Kullanılan oy6.889
- Geçerli oy6.693
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 146.947
- 30 Mar 146.524
- 30 Mar 146.307
Derinkuyu Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 26 / 26
- %100
Nevşehir İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Nevşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Acıgöl Ercan Ertaş % 100 % 59,4 % 39,5 % 0 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Acıgöl Ercan Ertaş % 100 % 59,38 % 39,52 % 0 % 0 % 0 % 0,98 SP
- Acıgöl (30 Mar 14) % 75,33 % 19,37 % 2,76 % 0 % 0 % 2,54 SP
- Avanos Celal Alper İbaş % 100 % 31,6 % 27,9 % 39 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Avanos Celal Alper İbaş % 100 % 31,58 % 27,86 % 38,99 % 0 % 0 % 0,9 SP
- Avanos (30 Mar 14) % 39,67 % 18,28 % 39,75 % 0 % 0 % 1,89 SP
- Derinkuyu Bülent Aksoy % 100 % 46 % 11,1 % 41,3 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Derinkuyu Bülent Aksoy % 100 % 46,02 % 11,1 % 41,25 % 0 % 0 % 1,57 SP
- Derinkuyu (30 Mar 14) % 29,55 % 31,38 % 24,96 % 0 % 0 % 11,23 Bağımsız
- Gülşehir Fatih Çiftci % 100 % 48,5 % 12,2 % 0 % 37,8 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gülşehir Fatih Çiftci % 100 % 48,51 % 12,24 % 0 % 37,77 % 0 % 1,34 SP
- Gülşehir (30 Mar 14) % 31,1 % 52,44 % 14,76 % 0 % 0 % 1,34 SP
- Hacıbektaş Arif Yoldaş Altıok % 100 % 8 % 2,2 % 34,3 % 0 % 0 % 29,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hacıbektaş Arif Yoldaş Altıok % 100 % 7,99 % 2,18 % 34,31 % 0 % 0 % 29,77 Bağımsız
- Hacıbektaş (30 Mar 14) % 9,69 % 1,76 % 28,58 % 0 % 0 % 58,06 Bağımsız
- Kozaklı Akif Kabukcuoğlu % 100 % 44 % 34,4 % 20,8 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kozaklı Akif Kabukcuoğlu % 100 % 43,96 % 34,43 % 20,77 % 0 % 0 % 0,76 SP
- Kozaklı (30 Mar 14) % 41,94 % 55,69 % 1,86 % 0 % 0 % 0,51 SP
- Merkez Rasim Arı % 100 % 51,6 % 34,3 % 0 % 10,3 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Rasim Arı % 100 % 51,58 % 34,33 % 0 % 10,27 % 0 % 2,09 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 52,45 % 42,69 % 1,87 % 0 % 0 % 1,61 SP
- Ürgüp Mehmet Aktürk % 100 % 46,5 % 13,6 % 39,2 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ürgüp Mehmet Aktürk % 100 % 46,52 % 13,58 % 39,22 % 0 % 0 % 0,61 SP
- Ürgüp (30 Mar 14) % 41,71 % 38,67 % 18,73 % 0 % 0 % 0,52 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Nevşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 217 / 217
- %100
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