Seçim Nevşehir Derinkuyu Seçim Sonuçları – Derinkuyu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Derinkuyu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Bülent Aksoy
Bülent Aksoy
AK Parti
%46
3.080 oy
Mustafa Erdem
Mustafa Erdem
CHP
%41,3
2.761 oy
Diğer
%13
852 oy
Nevşehir - Derinkuyu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 26 / 26
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %46
  • %41,3
  • %11,1
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • %46
  • %41,3
  • %11,1
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,6
  • %25
  • %31,4
  • %0
  • %0
  • %14,1
  • %29,6
  • %25
  • %31,4
  • %0
  • %0
  • %14,1
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
Acıgöl
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Avanos
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Derinkuyu
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Gülşehir
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Hacıbektaş
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Kozaklı
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Merkez
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Ürgüp
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bülent Aksoy AK Parti
  • Mustafa Erdem CHP
  • Gültekin Oğuz MHP
  • Feyzullah Erdem SP
  • Mine İpeker BTP
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen7.507
  • Kullanılan oy6.889
  • Geçerli oy6.693
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.947
  • 30 Mar 146.524
  • 30 Mar 146.307
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Derinkuyu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 26 / 26
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,1
  • %46
  • %11,1
  • %57,1
  • %46
  • %11,1
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %41,3
  • %41,3
  • %0
  • %41,3
  • %41,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
Acıgöl
yukleniyor
Avanos
yukleniyor
Derinkuyu
yukleniyor
Gülşehir
yukleniyor
Hacıbektaş
yukleniyor
Kozaklı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ürgüp
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bülent Aksoy AK Parti
  • Mustafa Erdem CHP
  • Gültekin Oğuz MHP
  • Feyzullah Erdem SP
  • Mine İpeker BTP
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen7.507
  • Kullanılan oy6.889
  • Geçerli oy6.693
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.947
  • 30 Mar 146.524
  • 30 Mar 146.307
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Derinkuyu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Derinkuyu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 26 / 26
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %46
    3.080 oy
  • %41,3
    2.761 oy
  • %11,1
    743 oy
  • %1,6
    105 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %46
    3.080 oy
  • %41,3
    2.761 oy
  • %11,1
    743 oy
  • %1,6
    105 oy
  • %0,1
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,6
    1.864 oy
  • %25
    1.574 oy
  • %31,4
    1.979 oy
  • %2,9
    182 oy
  • %0
    0 oy
  • %29,6
    1.864 oy
  • %25
    1.574 oy
  • %31,4
    1.979 oy
  • %2,9
    182 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,2
    708 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %11,2
    708 oy
  • %0

Nevşehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Nevşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Nevşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • %0,2
    112 oy
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    112 oy
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %1,9
    1.038 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    120 oy
  • %1,9
    1.038 oy
  • %0
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    197 oy
  • %0,3
    140 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    197 oy
  • %0,3
    140 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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