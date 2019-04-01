Seçim Nevşehir Acıgöl Seçim Sonuçları – Acıgöl Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Acıgöl Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ercan Ertaş
Ercan Ertaş
AK Parti
%59,4
1.995 oy
Fatih Özdoğan
Fatih Özdoğan
MHP
%39,5
1.328 oy
Diğer
%1
37 oy
Nevşehir - Acıgöl İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %59,4
  • %39,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %59,4
  • %39,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %75,3
  • %19,4
  • %2,8
  • %0
  • %0
  • %2,5
  • %75,3
  • %19,4
  • %2,8
  • %0
  • %0
  • %2,5
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
Acıgöl
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Derinkuyu
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Gülşehir
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Hacıbektaş
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Kozaklı
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Merkez
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Ürgüp
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ercan Ertaş AK Parti
  • Fatih Özdoğan MHP
  • Hüseyin Özerkan SP
  • Muhammed Haydar Özdemir BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen4.041
  • Kullanılan oy3.566
  • Geçerli oy3.360
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.828
  • 30 Mar 143.368
  • 30 Mar 143.154
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Acıgöl Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %98,9
  • %59,4
  • %39,5
  • %98,9
  • %59,4
  • %39,5
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
Acıgöl
yukleniyor
Avanos
yukleniyor
Derinkuyu
yukleniyor
Gülşehir
yukleniyor
Hacıbektaş
yukleniyor
Kozaklı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ürgüp
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ercan Ertaş AK Parti
  • Fatih Özdoğan MHP
  • Hüseyin Özerkan SP
  • Muhammed Haydar Özdemir BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen4.041
  • Kullanılan oy3.566
  • Geçerli oy3.360
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.828
  • 30 Mar 143.368
  • 30 Mar 143.154
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Acıgöl Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Acıgöl Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • CHP
  • %59,4
    1.995 oy
  • %39,5
    1.328 oy
  • %1
    33 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %59,4
    1.995 oy
  • %39,5
    1.328 oy
  • %1
    33 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %75,3
    2.376 oy
  • %19,4
    611 oy
  • %2,5
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    87 oy
  • %75,3
    2.376 oy
  • %19,4
    611 oy
  • %2,5
    80 oy
  • %0
  • %2,8
    87 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Nevşehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Nevşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Nevşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • %0,2
    112 oy
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    112 oy
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %1,9
    1.038 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    120 oy
  • %1,9
    1.038 oy
  • %0
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    197 oy
  • %0,3
    140 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    197 oy
  • %0,3
    140 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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