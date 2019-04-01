Seçim Nevşehir Hacıbektaş Seçim Sonuçları – Hacıbektaş Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Hacıbektaş Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Arif Yoldaş Altıok
Arif Yoldaş Altıok
CHP
%34,3
1.104 oy
Ali Eğer
Bağımsız
%15
482 oy
Diğer
%51
1.632 oy
Nevşehir - Hacıbektaş İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %34,3
  • %8
  • %2,2
  • %0
  • %0
  • %55,5
  • %34,3
  • %8
  • %2,2
  • %0
  • %0
  • %55,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,6
  • %9,7
  • %1,8
  • %0
  • %0
  • %60
  • %28,6
  • %9,7
  • %1,8
  • %0
  • %0
  • %60
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
Acıgöl
yukleniyor
Avanos
yukleniyor
Derinkuyu
yukleniyor
Gülşehir
yukleniyor
Hacıbektaş
yukleniyor
Kozaklı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ürgüp
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Arif Yoldaş Altıok CHP
  • Ali Eğer Bağımsız
  • Ali Haydar Can Sümer TKP
  • Recai Aksu DSP
  • Ali Rıza Selmanpakoğlu Bağımsız
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen3.872
  • Kullanılan oy3.323
  • Geçerli oy3.218
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.875
  • 30 Mar 143.435
  • 30 Mar 143.293
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hacıbektaş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %34,3
  • %34,3
  • %0
  • %34,3
  • %34,3
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %10,2
  • %8
  • %2,2
  • %10,2
  • %8
  • %2,2
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
Acıgöl
yukleniyor
Avanos
yukleniyor
Derinkuyu
yukleniyor
Gülşehir
yukleniyor
Hacıbektaş
yukleniyor
Kozaklı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ürgüp
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Arif Yoldaş Altıok CHP
  • Ali Eğer Bağımsız
  • Ali Haydar Can Sümer TKP
  • Recai Aksu DSP
  • Ali Rıza Selmanpakoğlu Bağımsız
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen3.872
  • Kullanılan oy3.323
  • Geçerli oy3.218
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.875
  • 30 Mar 143.435
  • 30 Mar 143.293
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hacıbektaş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Hacıbektaş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CHP
  • Bağımsız
  • TKP
  • DSP
  • AK Parti
  • %34,3
    1.104 oy
  • %29,8
    958 oy
  • %13,1
    420 oy
  • %12
    387 oy
  • %8
    257 oy
  • %34,3
    1.104 oy
  • %29,8
    958 oy
  • %13,1
    420 oy
  • %12
    387 oy
  • %8
    257 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,6
    941 oy
  • %58,1
    1.912 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,7
    319 oy
  • %28,6
    941 oy
  • %58,1
    1.912 oy
  • %0
  • %0
  • %9,7
    319 oy
  • MHP
  • BTP
  • SP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %2,2
    70 oy
  • %0,6
    19 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,2
    70 oy
  • %0,6
    19 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    58 oy
  • %1,7
    55 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    58 oy
  • %1,7
    55 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Nevşehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Nevşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Nevşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • %0,2
    112 oy
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    112 oy
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %1,9
    1.038 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    120 oy
  • %1,9
    1.038 oy
  • %0
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    197 oy
  • %0,3
    140 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    197 oy
  • %0,3
    140 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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