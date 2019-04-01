Seçim Nevşehir Avanos Seçim Sonuçları – Avanos Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Avanos Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Celal Alper İbaş
Celal Alper İbaş
CHP
%39
3.388 oy
Şaban Topuz
Şaban Topuz
AK Parti
%31,6
2.744 oy
Diğer
%29
2.558 oy
Nevşehir - Avanos İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %39
  • %31,6
  • %27,9
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • %39
  • %31,6
  • %27,9
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,7
  • %39,7
  • %18,3
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • %39,7
  • %39,7
  • %18,3
  • %0
  • %0
  • %2,3
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
Acıgöl
yukleniyor
Avanos
yukleniyor
Derinkuyu
yukleniyor
Gülşehir
yukleniyor
Hacıbektaş
yukleniyor
Kozaklı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ürgüp
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Celal Alper İbaş CHP
  • Şaban Topuz AK Parti
  • Mustafa Kenan Sarıtaş MHP
  • Noman Demircioğlu SP
  • Yeliz Karaca TKP
  • Katılım oranı % 88,6
  • Toplam seçmen10.062
  • Kullanılan oy8.916
  • Geçerli oy8.690
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.660
  • 30 Mar 148.804
  • 30 Mar 148.559
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Avanos Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %59,4
  • %31,6
  • %27,9
  • %59,4
  • %31,6
  • %27,9
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %39
  • %39
  • %0
  • %39
  • %39
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AVN DRN GLŞ HCB KOZ MER ÜRG ACG
Acıgöl
yukleniyor
Avanos
yukleniyor
Derinkuyu
yukleniyor
Gülşehir
yukleniyor
Hacıbektaş
yukleniyor
Kozaklı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ürgüp
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Celal Alper İbaş CHP
  • Şaban Topuz AK Parti
  • Mustafa Kenan Sarıtaş MHP
  • Noman Demircioğlu SP
  • Yeliz Karaca TKP
  • Katılım oranı % 88,6
  • Toplam seçmen10.062
  • Kullanılan oy8.916
  • Geçerli oy8.690
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.660
  • 30 Mar 148.804
  • 30 Mar 148.559
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Avanos Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Avanos Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • TKP
  • %39
    3.388 oy
  • %31,6
    2.744 oy
  • %27,9
    2.421 oy
  • %0,9
    78 oy
  • %0,5
    45 oy
  • %39
    3.388 oy
  • %31,6
    2.744 oy
  • %27,9
    2.421 oy
  • %0,9
    78 oy
  • %0,5
    45 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,7
    3.402 oy
  • %39,7
    3.395 oy
  • %18,3
    1.565 oy
  • %1,9
    162 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,7
    3.402 oy
  • %39,7
    3.395 oy
  • %18,3
    1.565 oy
  • %1,9
    162 oy
  • %0
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,2
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    14 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    22 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,3
    22 oy
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Nevşehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Nevşehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Nevşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 217 / 217
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • %51,6
    30.024 oy
  • %34,3
    19.983 oy
  • %10,3
    5.980 oy
  • %2,1
    1.216 oy
  • %1,3
    771 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • %52,5
    29.121 oy
  • %42,7
    23.702 oy
  • %0
  • %1,6
    896 oy
  • %0,6
    306 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • %0,2
    112 oy
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    112 oy
  • %0,1
    81 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %1,9
    1.038 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    120 oy
  • %1,9
    1.038 oy
  • %0
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    197 oy
  • %0,3
    140 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    197 oy
  • %0,3
    140 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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