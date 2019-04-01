Seçim Adana Sarıçam Seçim Sonuçları – Sarıçam Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sarıçam Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Bilal Uludağ
Bilal Uludağ
MHP
%61,6
54.681 oy
Mehmet Koca
Mehmet Koca
İYİ Parti
%33,2
29.516 oy
Diğer
%5
4.612 oy
Adana - Sarıçam İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 345 / 362
  • %95,3
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • Diğer
  • %61,6
  • %33,2
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %3,7
  • %61,6
  • %33,2
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %3,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,7
  • %0
  • %0
  • %37,9
  • %10,3
  • %4,1
  • %47,7
  • %0
  • %0
  • %37,9
  • %10,3
  • %4,1
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bilal Uludağ MHP
  • Mehmet Koca İYİ Parti
  • Celal Güven DSP
  • Dindar Aksu HDP
  • Murat Ünal SP
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen113.127
  • Kullanılan oy91.999
  • Geçerli oy88.809
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1487.681
  • 30 Mar 1480.526
  • 30 Mar 1477.256
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıçam Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 345 / 362
  • %95,3
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %61,6
  • %61,6
  • %0
  • %61,6
  • %61,6
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %33,2
  • %33,2
  • %0
  • %33,2
  • %33,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %1,5
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bilal Uludağ MHP
  • Mehmet Koca İYİ Parti
  • Celal Güven DSP
  • Dindar Aksu HDP
  • Murat Ünal SP
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen113.127
  • Kullanılan oy91.999
  • Geçerli oy88.809
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1487.681
  • 30 Mar 1480.526
  • 30 Mar 1477.256
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıçam Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sarıçam Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 345 / 362
  • %95,3
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • HDP
  • SP
  • %61,6
    54.681 oy
  • %33,2
    29.516 oy
  • %1,7
    1.551 oy
  • %1,5
    1.359 oy
  • %1
    875 oy
  • %61,6
    54.681 oy
  • %33,2
    29.516 oy
  • %1,7
    1.551 oy
  • %1,5
    1.359 oy
  • %1
    875 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,7
    36.813 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    957 oy
  • %47,7
    36.813 oy
  • %0
  • %0,2
    119 oy
  • %0
  • %1,2
    957 oy
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    362 oy
  • %0,2
    190 oy
  • %0,2
    150 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0
    11 oy
  • %0,4
    362 oy
  • %0,2
    190 oy
  • %0,2
    150 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0
    11 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    398 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    398 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    66 oy
  • %0
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,9
    29.290 oy
  • %10,3
    7.989 oy
  • %0,2
    153 oy
  • %1,6
    1.252 oy
  • %37,9
    29.290 oy
  • %10,3
    7.989 oy
  • %0,2
    153 oy
  • %1,6
    1.252 oy

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.715 / 4.901
  • %96,2
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • VP
  • DSP
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
  • %0,2
    2.001 oy
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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