Seçim Adana Kozan Seçim Sonuçları – Kozan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kozan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Nihat Atlı
Nihat Atlı
MHP
%40,1
31.473 oy
Kazım Özgan
Kazım Özgan
SP
%25,7
20.205 oy
Diğer
%34
26.848 oy
Adana - Kozan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 323 / 323
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • Diğer
  • %40,1
  • %23,1
  • %0,3
  • %0
  • %0
  • %36,5
  • %40,1
  • %23,1
  • %0,3
  • %0
  • %0
  • %36,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,9
  • %0
  • %0
  • %42,3
  • %7
  • %2,9
  • %47,9
  • %0
  • %0
  • %42,3
  • %7
  • %2,9
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nihat Atlı MHP
  • Kazım Özgan SP
  • Musa Öztürk İYİ Parti
  • Gürdal Topal BBP
  • Afacan Kemal Can BTP
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen93.515
  • Kullanılan oy82.773
  • Geçerli oy78.526
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1488.441
  • 30 Mar 1480.723
  • 30 Mar 1477.229
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kozan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 323 / 323
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %40,1
  • %40,1
  • %0
  • %40,1
  • %40,1
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %23,1
  • %23,1
  • %0
  • %23,1
  • %23,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0,3
  • %0
  • %0,3
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nihat Atlı MHP
  • Kazım Özgan SP
  • Musa Öztürk İYİ Parti
  • Gürdal Topal BBP
  • Afacan Kemal Can BTP
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen93.515
  • Kullanılan oy82.773
  • Geçerli oy78.526
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1488.441
  • 30 Mar 1480.723
  • 30 Mar 1477.229
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kozan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kozan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 323 / 323
  • %100
  • MHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • BTP
  • %40,1
    31.473 oy
  • %25,7
    20.205 oy
  • %23,1
    18.166 oy
  • %9,3
    7.281 oy
  • %0,5
    389 oy
  • %40,1
    31.473 oy
  • %25,7
    20.205 oy
  • %23,1
    18.166 oy
  • %9,3
    7.281 oy
  • %0,5
    389 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,9
    36.964 oy
  • %1,7
    1.281 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    311 oy
  • %0,2
    116 oy
  • %47,9
    36.964 oy
  • %1,7
    1.281 oy
  • %0
  • %0,4
    311 oy
  • %0,2
    116 oy
  • DP
  • VP
  • DSP
  • HDP
  • Diğer
  • %0,4
    305 oy
  • %0,3
    269 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    209 oy
  • %0
    6 oy
  • %0,4
    305 oy
  • %0,3
    269 oy
  • %0,3
    223 oy
  • %0,3
    209 oy
  • %0
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • AK Parti
  • CHP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,3
    32.633 oy
  • %7
    5.391 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    103 oy
  • %42,3
    32.633 oy
  • %7
    5.391 oy
  • %0
  • %0,1
    103 oy

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.715 / 4.901
  • %96,2
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • VP
  • DSP
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
  • %0,2
    2.001 oy
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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