Seçim Adana Karataş Seçim Sonuçları – Karataş Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Karataş Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Necip Topuz
Necip Topuz
MHP
%51,3
7.881 oy
Mehmet Yıldız
Mehmet Yıldız
CHP
%45,5
6.986 oy
Diğer
%4
489 oy
Adana - Karataş İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %51,3
  • %45,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,2
  • %51,3
  • %45,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,7
  • %34,2
  • %28,7
  • %0
  • %0
  • %7,3
  • %29,7
  • %34,2
  • %28,7
  • %0
  • %0
  • %7,3
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necip Topuz MHP
  • Mehmet Yıldız CHP
  • Cengiz Çetinöz DP
  • Hasan Ali Aydın SP
  • Hüseyin Deniz BBP
  • Katılım oranı % 90,7
  • Toplam seçmen17.546
  • Kullanılan oy15.916
  • Geçerli oy15.356
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.921
  • 30 Mar 1414.779
  • 30 Mar 1414.303
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karataş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %51,3
  • %51,3
  • %0
  • %51,3
  • %51,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %45,5
  • %45,5
  • %0
  • %45,5
  • %45,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necip Topuz MHP
  • Mehmet Yıldız CHP
  • Cengiz Çetinöz DP
  • Hasan Ali Aydın SP
  • Hüseyin Deniz BBP
  • Katılım oranı % 90,7
  • Toplam seçmen17.546
  • Kullanılan oy15.916
  • Geçerli oy15.356
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.921
  • 30 Mar 1414.779
  • 30 Mar 1414.303
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karataş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Karataş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • DP
  • SP
  • BBP
  • %51,3
    7.881 oy
  • %45,5
    6.986 oy
  • %1,7
    255 oy
  • %0,6
    97 oy
  • %0,5
    75 oy
  • %51,3
    7.881 oy
  • %45,5
    6.986 oy
  • %1,7
    255 oy
  • %0,6
    97 oy
  • %0,5
    75 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,7
    4.250 oy
  • %34,2
    4.897 oy
  • %0,2
    26 oy
  • %0,4
    59 oy
  • %5
    708 oy
  • %29,7
    4.250 oy
  • %34,2
    4.897 oy
  • %0,2
    26 oy
  • %0,4
    59 oy
  • %5
    708 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,3
    41 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    41 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %28,7
    4.108 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    14 oy
  • %28,7
    4.108 oy
  • %0
  • HDP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    226 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %1,6
    226 oy
  • %0

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.715 / 4.901
  • %96,2
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • VP
  • DSP
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
  • %0,2
    2.001 oy
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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