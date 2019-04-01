Seçim Adana Seyhan Seçim Sonuçları – Seyhan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Seyhan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Akif Kemal Akay
Akif Kemal Akay
CHP
%57,4
221.307 oy
Fikret Yeni
Fikret Yeni
AK Parti
%38,4
147.991 oy
Diğer
%5
15.946 oy
Adana - Seyhan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.493 / 1.627
  • %91,8
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %57,4
  • %38,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,1
  • %57,4
  • %38,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,6
  • %26,7
  • %24,1
  • %0
  • %0
  • %17,5
  • %31,6
  • %26,7
  • %24,1
  • %0
  • %0
  • %17,5
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Akif Kemal Akay CHP
  • Fikret Yeni AK Parti
  • Ahmet Tüfekçibaşı SP
  • Yıldıray Arıkan DSP
  • Beytullah Uğurlu BBP
  • Katılım oranı % 79,9
  • Toplam seçmen542.125
  • Kullanılan oy396.672
  • Geçerli oy385.244
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14520.399
  • 30 Mar 14443.094
  • 30 Mar 14427.223
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seyhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.493 / 1.627
  • %91,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %57,4
  • %57,4
  • %0
  • %57,4
  • %57,4
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %38,4
  • %38,4
  • %0
  • %38,4
  • %38,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Akif Kemal Akay CHP
  • Fikret Yeni AK Parti
  • Ahmet Tüfekçibaşı SP
  • Yıldıray Arıkan DSP
  • Beytullah Uğurlu BBP
  • Katılım oranı % 79,9
  • Toplam seçmen542.125
  • Kullanılan oy396.672
  • Geçerli oy385.244
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14520.399
  • 30 Mar 14443.094
  • 30 Mar 14427.223
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seyhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Seyhan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.493 / 1.627
  • %91,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BBP
  • %57,4
    221.307 oy
  • %38,4
    147.991 oy
  • %1,3
    4.942 oy
  • %1
    3.970 oy
  • %0,8
    2.895 oy
  • %57,4
    221.307 oy
  • %38,4
    147.991 oy
  • %1,3
    4.942 oy
  • %1
    3.970 oy
  • %0,8
    2.895 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,6
    135.150 oy
  • %26,7
    114.088 oy
  • %1,1
    4.874 oy
  • %0,1
    535 oy
  • %0,3
    1.202 oy
  • %31,6
    135.150 oy
  • %26,7
    114.088 oy
  • %1,1
    4.874 oy
  • %0,1
    535 oy
  • %0,3
    1.202 oy
  • Diğer
  • DP
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • %0,3
    1.157 oy
  • %0,3
    1.151 oy
  • %0,2
    671 oy
  • %0,2
    637 oy
  • %0,1
    523 oy
  • %0,3
    1.157 oy
  • %0,3
    1.151 oy
  • %0,2
    671 oy
  • %0,2
    637 oy
  • %0,1
    523 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    608 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    982 oy
  • %0
  • %0,1
    608 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    982 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,1
    103.054 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %14,6
    62.478 oy
  • %24,1
    103.054 oy
  • %0
  • %0
  • %14,6
    62.478 oy

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.715 / 4.901
  • %96,2
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • VP
  • DSP
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
  • %0,2
    2.001 oy
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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