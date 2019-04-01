Seçim Adana Yüreğir Seçim Sonuçları – Yüreğir Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yüreğir Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Fatih Mehmet Kocaispir
Fatih Mehmet Kocaispir
AK Parti
%49
103.383 oy
Kamuran Karaca
Kamuran Karaca
CHP
%47,2
99.454 oy
Diğer
%4
7.957 oy
Adana - Yüreğir İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 840 / 843
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %49
  • %47,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,8
  • %49
  • %47,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,4
  • %23
  • %25,7
  • %0
  • %0
  • %13,9
  • %37,4
  • %23
  • %25,7
  • %0
  • %0
  • %13,9
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Mehmet Kocaispir AK Parti
  • Kamuran Karaca CHP
  • Mehmet Acar SP
  • Hilmi Çoban BBP
  • Hamide Berktaş DSP
  • Katılım oranı % 81,4
  • Toplam seçmen272.364
  • Kullanılan oy220.942
  • Geçerli oy210.794
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14271.132
  • 30 Mar 14222.463
  • 30 Mar 14213.397
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yüreğir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 840 / 843
  • %99,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49
  • %49
  • %0
  • %49
  • %49
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %47,2
  • %47,2
  • %0
  • %47,2
  • %47,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Mehmet Kocaispir AK Parti
  • Kamuran Karaca CHP
  • Mehmet Acar SP
  • Hilmi Çoban BBP
  • Hamide Berktaş DSP
  • Katılım oranı % 81,4
  • Toplam seçmen272.364
  • Kullanılan oy220.942
  • Geçerli oy210.794
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14271.132
  • 30 Mar 14222.463
  • 30 Mar 14213.397
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yüreğir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yüreğir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 840 / 843
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %49
    103.383 oy
  • %47,2
    99.454 oy
  • %2,1
    4.435 oy
  • %1
    2.062 oy
  • %0,3
    698 oy
  • %49
    103.383 oy
  • %47,2
    99.454 oy
  • %2,1
    4.435 oy
  • %1
    2.062 oy
  • %0,3
    698 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,4
    79.799 oy
  • %23
    49.130 oy
  • %0,8
    1.679 oy
  • %0,3
    609 oy
  • %0,1
    238 oy
  • %37,4
    79.799 oy
  • %23
    49.130 oy
  • %0,8
    1.679 oy
  • %0,3
    609 oy
  • %0,1
    238 oy
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    416 oy
  • %0,2
    336 oy
  • %0
    10 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    416 oy
  • %0,2
    336 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    396 oy
  • %0
    0 oy
  • %25,7
    54.859 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    396 oy
  • %0
  • %25,7
    54.859 oy
  • %0
  • HDP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    478 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,6
    24.812 oy
  • %0
  • %0,2
    478 oy
  • %0
  • %11,6
    24.812 oy

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.715 / 4.901
  • %96,2
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • VP
  • DSP
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
  • %0,2
    2.001 oy
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Adana Yüreğir Yerel Seçim Sonuçları Adana Yüreğir İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Adana İlçe Seçim Sonuçları Adana Yüreğir Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Adana Yüreğir Belediye Başkan Adayları