Seçim Adana Karaisalı Seçim Sonuçları – Karaisalı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Karaisalı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Saadettin Aslan
Saadettin Aslan
MHP
%67,2
10.485 oy
Veli Durak
Veli Durak
İYİ Parti
%26,6
4.148 oy
Diğer
%6
968 oy
Adana - Karaisalı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 83 / 83
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %67,2
  • %26,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,2
  • %67,2
  • %26,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45
  • %0
  • %44,9
  • %5,8
  • %0
  • %4,3
  • %45
  • %0
  • %44,9
  • %5,8
  • %0
  • %4,3
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Saadettin Aslan MHP
  • Veli Durak İYİ Parti
  • Durmuş Sarıgül SP
  • Erol Kuşdemir Bağımsız
  • Murat Gürışık BBP
  • Katılım oranı % 96,1
  • Toplam seçmen16.709
  • Kullanılan oy16.056
  • Geçerli oy15.601
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.054
  • 30 Mar 1415.144
  • 30 Mar 1414.601
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karaisalı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 83 / 83
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %67,2
  • %67,2
  • %0
  • %67,2
  • %67,2
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %26,6
  • %26,6
  • %0
  • %26,6
  • %26,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Saadettin Aslan MHP
  • Veli Durak İYİ Parti
  • Durmuş Sarıgül SP
  • Erol Kuşdemir Bağımsız
  • Murat Gürışık BBP
  • Katılım oranı % 96,1
  • Toplam seçmen16.709
  • Kullanılan oy16.056
  • Geçerli oy15.601
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.054
  • 30 Mar 1415.144
  • 30 Mar 1414.601
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karaisalı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Karaisalı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 83 / 83
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • %67,2
    10.485 oy
  • %26,6
    4.148 oy
  • %4,6
    720 oy
  • %0,7
    105 oy
  • %0,3
    50 oy
  • %67,2
    10.485 oy
  • %26,6
    4.148 oy
  • %4,6
    720 oy
  • %0,7
    105 oy
  • %0,3
    50 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45
    6.567 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    382 oy
  • %0
    0 oy
  • %45
    6.567 oy
  • %0
  • %0
  • %2,6
    382 oy
  • %0
  • BBP
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,3
    43 oy
  • %0,2
    27 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    43 oy
  • %0,2
    27 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    151 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %44,9
    6.557 oy
  • %1
    151 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    20 oy
  • %44,9
    6.557 oy
  • CHP
  • HDP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,8
    848 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    58 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,8
    848 oy
  • %0
  • %0,4
    58 oy
  • %0

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.715 / 4.901
  • %96,2
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • VP
  • DSP
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
  • %0,2
    2.001 oy
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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