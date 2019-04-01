Seçim Adana Feke Seçim Sonuçları – Feke Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Feke Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Sel
Ahmet Sel
MHP
%67,9
8.141 oy
Burhan Şengün
BBP
%19,8
2.375 oy
Diğer
%12
1.475 oy
Adana - Feke İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 65 / 65
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %67,9
  • %8,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %23,9
  • %67,9
  • %8,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %23,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,5
  • %0
  • %38,7
  • %8,3
  • %0
  • %2,5
  • %50,5
  • %0
  • %38,7
  • %8,3
  • %0
  • %2,5
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Sel MHP
  • Burhan Şengün BBP
  • Özdoğan Atasever İYİ Parti
  • Cumhur Ersöz SP
  • Ezgi Akça BTP
  • Katılım oranı % 92,7
  • Toplam seçmen13.927
  • Kullanılan oy12.910
  • Geçerli oy11.991
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.352
  • 30 Mar 1411.726
  • 30 Mar 1411.080
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Feke Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 65 / 65
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %67,9
  • %67,9
  • %0
  • %67,9
  • %67,9
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %8,2
  • %8,2
  • %0
  • %8,2
  • %8,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Sel MHP
  • Burhan Şengün BBP
  • Özdoğan Atasever İYİ Parti
  • Cumhur Ersöz SP
  • Ezgi Akça BTP
  • Katılım oranı % 92,7
  • Toplam seçmen13.927
  • Kullanılan oy12.910
  • Geçerli oy11.991
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.352
  • 30 Mar 1411.726
  • 30 Mar 1411.080
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Feke Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Feke Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 65 / 65
  • %100
  • MHP
  • BBP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %67,9
    8.141 oy
  • %19,8
    2.375 oy
  • %8,2
    982 oy
  • %1,7
    198 oy
  • %1,1
    128 oy
  • %67,9
    8.141 oy
  • %19,8
    2.375 oy
  • %8,2
    982 oy
  • %1,7
    198 oy
  • %1,1
    128 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,5
    5.598 oy
  • %0,2
    26 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    132 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %50,5
    5.598 oy
  • %0,2
    26 oy
  • %0
  • %1,2
    132 oy
  • %0,2
    17 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • %1
    116 oy
  • %0,4
    51 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    116 oy
  • %0,4
    51 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %38,7
    4.284 oy
  • %8,3
    917 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %0
  • %38,7
    4.284 oy
  • %8,3
    917 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    12 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.715 / 4.901
  • %96,2
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • VP
  • DSP
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
  • %0,2
    2.001 oy
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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