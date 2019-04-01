Seçim Adana Saimbeyli Seçim Sonuçları – Saimbeyli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Saimbeyli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Şahin Gökçe
Mustafa Şahin Gökçe
MHP
%60,7
5.794 oy
Selami Ekici
Selami Ekici
BBP
%19,7
1.884 oy
Diğer
%19
1.875 oy
Adana - Saimbeyli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 46 / 47
  • %97,9
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %60,7
  • %17,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %22,3
  • %60,7
  • %17,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %22,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,6
  • %0
  • %34,4
  • %12,2
  • %0
  • %1,7
  • %51,6
  • %0
  • %34,4
  • %12,2
  • %0
  • %1,7
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Şahin Gökçe MHP
  • Selami Ekici BBP
  • Hakan Atasever İYİ Parti
  • Enes Tahsin Ayhan SP
  • Gülizar Yardım BTP
  • Katılım oranı % 89,5
  • Toplam seçmen11.667
  • Kullanılan oy10.156
  • Geçerli oy9.553
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.445
  • 30 Mar 1410.303
  • 30 Mar 149.821
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Saimbeyli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 46 / 47
  • %97,9
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %60,7
  • %60,7
  • %0
  • %60,7
  • %60,7
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %17,1
  • %17,1
  • %0
  • %17,1
  • %17,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Şahin Gökçe MHP
  • Selami Ekici BBP
  • Hakan Atasever İYİ Parti
  • Enes Tahsin Ayhan SP
  • Gülizar Yardım BTP
  • Katılım oranı % 89,5
  • Toplam seçmen11.667
  • Kullanılan oy10.156
  • Geçerli oy9.553
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.445
  • 30 Mar 1410.303
  • 30 Mar 149.821
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Saimbeyli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Saimbeyli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 46 / 47
  • %97,9
  • MHP
  • BBP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %60,7
    5.794 oy
  • %19,7
    1.884 oy
  • %17,1
    1.632 oy
  • %1,1
    103 oy
  • %0,7
    69 oy
  • %60,7
    5.794 oy
  • %19,7
    1.884 oy
  • %17,1
    1.632 oy
  • %1,1
    103 oy
  • %0,7
    69 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,6
    5.071 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    92 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %51,6
    5.071 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0
  • %0,9
    92 oy
  • %0,1
    11 oy
  • VP
  • DSP
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • %0,5
    44 oy
  • %0,3
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    44 oy
  • %0,3
    27 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %34,4
    3.383 oy
  • %12,2
    1.198 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %34,4
    3.383 oy
  • %12,2
    1.198 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    12 oy
  • %0

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.715 / 4.901
  • %96,2
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • VP
  • DSP
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
  • %0,2
    2.001 oy
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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