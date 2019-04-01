Seçim Adana Çukurova Seçim Sonuçları – Çukurova Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çukurova Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Soner Çetin
Soner Çetin
CHP
%58,6
125.474 oy
Yusuf Baş
Yusuf Baş
MHP
%36,6
78.280 oy
Diğer
%4
10.211 oy
Adana - Çukurova İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 798 / 798
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %58,6
  • %36,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,8
  • %58,6
  • %36,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
  • %28,6
  • %22,8
  • %0
  • %0
  • %4,9
  • %43,8
  • %28,6
  • %22,8
  • %0
  • %0
  • %4,9
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Soner Çetin CHP
  • Yusuf Baş MHP
  • İbrahim Ethem Can SP
  • Bülent Alper DP
  • Yalçın Akyol DSP
  • Katılım oranı % 81,4
  • Toplam seçmen267.788
  • Kullanılan oy217.868
  • Geçerli oy213.965
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14249.373
  • 30 Mar 14218.554
  • 30 Mar 14212.994
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çukurova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 798 / 798
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %58,6
  • %58,6
  • %0
  • %58,6
  • %58,6
  • %0
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %36,6
  • %36,6
  • %0
  • %36,6
  • %36,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Soner Çetin CHP
  • Yusuf Baş MHP
  • İbrahim Ethem Can SP
  • Bülent Alper DP
  • Yalçın Akyol DSP
  • Katılım oranı % 81,4
  • Toplam seçmen267.788
  • Kullanılan oy217.868
  • Geçerli oy213.965
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14249.373
  • 30 Mar 14218.554
  • 30 Mar 14212.994
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çukurova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çukurova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 798 / 798
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %58,6
    125.474 oy
  • %36,6
    78.280 oy
  • %1,6
    3.324 oy
  • %1,4
    2.895 oy
  • %0,9
    1.884 oy
  • %58,6
    125.474 oy
  • %36,6
    78.280 oy
  • %1,6
    3.324 oy
  • %1,4
    2.895 oy
  • %0,9
    1.884 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    93.200 oy
  • %28,6
    60.920 oy
  • %1,1
    2.369 oy
  • %0,2
    356 oy
  • %0,1
    223 oy
  • %43,8
    93.200 oy
  • %28,6
    60.920 oy
  • %1,1
    2.369 oy
  • %0,2
    356 oy
  • %0,1
    223 oy
  • BBP
  • Diğer
  • VP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,3
    725 oy
  • %0,3
    703 oy
  • %0,2
    472 oy
  • %0,1
    208 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    725 oy
  • %0,3
    703 oy
  • %0,2
    472 oy
  • %0,1
    208 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    1.228 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    259 oy
  • %22,8
    48.495 oy
  • %0,6
    1.228 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    259 oy
  • %22,8
    48.495 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    5.233 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,5
    5.233 oy

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.715 / 4.901
  • %96,2
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • VP
  • DSP
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
  • %0,2
    2.001 oy
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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