31 Mart 2019 Yumurtalık Yerel Seçim Sonuçları
Türkeş Filik
MHP
%49,6
6.244 oy
Erdinç Altıok
CHP
%45,2
5.693 oy
Diğer
%5
658 oy
Adana - Yumurtalık İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 53 / 53
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Türkeş Filik MHP
- Erdinç Altıok CHP
- Mustafa Kara İYİ Parti
- Şerafettin Özözen SP
- Fatih Çabuk DP
- Katılım oranı % 91,4
- Toplam seçmen14.343
- Kullanılan oy13.114
- Geçerli oy12.595
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1413.575
- 30 Mar 1412.797
- 30 Mar 1412.248
- Açılan sandık
- 53 / 53
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Türkeş Filik MHP
- Erdinç Altıok CHP
- Mustafa Kara İYİ Parti
- Şerafettin Özözen SP
- Fatih Çabuk DP
- Katılım oranı % 91,4
- Toplam seçmen14.343
- Kullanılan oy13.114
- Geçerli oy12.595
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1413.575
- 30 Mar 1412.797
- 30 Mar 1412.248
Yumurtalık Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 53 / 53
- %100
Adana İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aladağ Mustafa Akgedik % 100 % 53,9 % 0 % 0 % 43,9 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aladağ Mustafa Akgedik % 100 % 53,93 % 0 % 0 % 43,9 % 0 % 0,74 SP
- Aladağ (30 Mar 14) % 44,33 % 39,63 % 14,58 % 0 % 0 % 0,83 SP
- Ceyhan Kadir Aydar % 97,7 % 46,7 % 0 % 50,6 % 0 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ceyhan Kadir Aydar % 97,7 % 46,68 % 0 % 50,55 % 0 % 0 % 1,38 SP
- Ceyhan (30 Mar 14) % 27,11 % 21,52 % 21,89 % 0 % 0 % 17,12 DP
- Çukurova Soner Çetin % 100 % 0 % 36,6 % 58,6 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çukurova Soner Çetin % 100 % 0 % 36,59 % 58,64 % 0 % 0 % 1,55 SP
- Çukurova (30 Mar 14) % 22,77 % 28,6 % 43,76 % 0 % 0 % 2,46 Bağımsız
- Feke Ahmet Sel % 100 % 0 % 67,9 % 0 % 8,2 % 0 % 19,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Feke Ahmet Sel % 100 % 0 % 67,89 % 0 % 8,19 % 0 % 19,81 BBP
- Feke (30 Mar 14) % 38,66 % 50,52 % 8,28 % 0 % 0 % 1,19 SP
- İmamoğlu Kasım Karaköse % 100 % 0 % 38,4 % 40,8 % 0 % 0 % 18,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İmamoğlu Kasım Karaköse % 100 % 0 % 38,4 % 40,76 % 0 % 0 % 18,63 DP
- İmamoğlu (30 Mar 14) % 33,94 % 55,55 % 7,92 % 0 % 0 % 1,67 SP
- Karaisalı Saadettin Aslan % 100 % 0 % 67,2 % 0 % 26,6 % 0 % 4,6 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karaisalı Saadettin Aslan % 100 % 0 % 67,21 % 0 % 26,59 % 0 % 4,62 Diğer
- Karaisalı (30 Mar 14) % 44,91 % 44,98 % 5,81 % 0 % 0 % 2,62 SP
- Karataş Necip Topuz % 100 % 0 % 51,3 % 45,5 % 0 % 0 % 1,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karataş Necip Topuz % 100 % 0 % 51,32 % 45,49 % 0 % 0 % 1,66 DP
- Karataş (30 Mar 14) % 28,72 % 29,71 % 34,24 % 0 % 0 % 4,95 BBP
- Kozan Nihat Atlı % 100 % 0 % 40,1 % 0 % 23,1 % 0,3 % 25,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kozan Nihat Atlı % 100 % 0 % 40,08 % 0 % 23,13 % 0,27 % 25,73 SP
- Kozan (30 Mar 14) % 42,25 % 47,86 % 6,98 % 0 % 0 % 1,66 SP
- Pozantı Mustafa Çay % 100 % 0 % 43,4 % 26,3 % 2,4 % 0,2 % 23,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pozantı Mustafa Çay % 100 % 0 % 43,43 % 26,34 % 2,41 % 0,17 % 23,55 Bağımsız
- Pozantı (30 Mar 14) % 35,54 % 37,72 % 23,99 % 0 % 0 % 1,84 SP
- Saimbeyli Mustafa Şahin Gökçe % 97,9 % 0 % 60,7 % 0 % 17,1 % 0 % 19,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Saimbeyli Mustafa Şahin Gökçe % 97,9 % 0 % 60,65 % 0 % 17,08 % 0 % 19,72 BBP
- Saimbeyli (30 Mar 14) % 34,45 % 51,63 % 12,2 % 0 % 0 % 0,94 SP
- Sarıçam Bilal Uludağ % 95,3 % 0 % 61,6 % 0 % 33,2 % 1,5 % 1,7 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarıçam Bilal Uludağ % 95,3 % 0 % 61,57 % 0 % 33,24 % 1,53 % 1,75 DSP
- Sarıçam (30 Mar 14) % 37,91 % 47,65 % 10,34 % 0 % 0 % 1,62 Bağımsız
- Seyhan Akif Kemal Akay % 91,8 % 38,4 % 0 % 57,4 % 0 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Seyhan Akif Kemal Akay % 91,8 % 38,41 % 0 % 57,45 % 0 % 0 % 1,28 SP
- Seyhan (30 Mar 14) % 26,7 % 24,12 % 31,63 % 0 % 0 % 14,62 Bağımsız
- Tufanbeyli Remzi Ergü % 100 % 50,1 % 0 % 48,5 % 0 % 0 % 0,4 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tufanbeyli Remzi Ergü % 100 % 50,09 % 0 % 48,48 % 0 % 0 % 0,4 Diğer
- Tufanbeyli (30 Mar 14) % 27,58 % 15,91 % 18,77 % 0 % 0 % 19,64 BBP
- Yumurtalık Türkeş Filik % 100 % 0 % 49,6 % 45,2 % 3,6 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yumurtalık Türkeş Filik % 100 % 0 % 49,58 % 45,2 % 3,58 % 0 % 0,69 SP
- Yumurtalık (30 Mar 14) % 32,69 % 36,96 % 22,45 % 0 % 0 % 6,77 BBP
- Yüreğir Fatih Mehmet Kocaispir % 99,6 % 49 % 0 % 47,2 % 0 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yüreğir Fatih Mehmet Kocaispir % 99,6 % 49,04 % 0 % 47,18 % 0 % 0 % 2,1 SP
- Yüreğir (30 Mar 14) % 37,39 % 25,71 % 23,02 % 0 % 0 % 11,63 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 4.715 / 4.901
- %96,2
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