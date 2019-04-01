Seçim Adana Pozantı Seçim Sonuçları – Pozantı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Pozantı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Çay
Mustafa Çay
MHP
%43,4
5.595 oy
Şenol Eroğlu
Şenol Eroğlu
CHP
%26,3
3.394 oy
Diğer
%31
3.894 oy
Adana - Pozantı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 56 / 56
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • AK Parti
  • Diğer
  • %43,4
  • %26,3
  • %2,4
  • %0,2
  • %0
  • %27,6
  • %43,4
  • %26,3
  • %2,4
  • %0,2
  • %0
  • %27,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
  • %24
  • %0
  • %0
  • %35,5
  • %2,7
  • %37,7
  • %24
  • %0
  • %0
  • %35,5
  • %2,7
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Çay MHP
  • Şenol Eroğlu CHP
  • Mahmut Sami Baysal Bağımsız
  • Mehmet Can İYİ Parti
  • Metehan Yetiş BTP
  • Katılım oranı % 87,4
  • Toplam seçmen15.496
  • Kullanılan oy13.543
  • Geçerli oy12.883
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.802
  • 30 Mar 1413.668
  • 30 Mar 1413.009
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pozantı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 56 / 56
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %43,4
  • %43,4
  • %0
  • %43,4
  • %43,4
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %28,8
  • %26,3
  • %2,4
  • %28,8
  • %26,3
  • %2,4
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0,2
  • %0
  • %0,2
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Çay MHP
  • Şenol Eroğlu CHP
  • Mahmut Sami Baysal Bağımsız
  • Mehmet Can İYİ Parti
  • Metehan Yetiş BTP
  • Katılım oranı % 87,4
  • Toplam seçmen15.496
  • Kullanılan oy13.543
  • Geçerli oy12.883
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.802
  • 30 Mar 1413.668
  • 30 Mar 1413.009
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pozantı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Pozantı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 56 / 56
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %43,4
    5.595 oy
  • %26,3
    3.394 oy
  • %23,6
    3.034 oy
  • %2,4
    311 oy
  • %2,1
    268 oy
  • %43,4
    5.595 oy
  • %26,3
    3.394 oy
  • %23,6
    3.034 oy
  • %2,4
    311 oy
  • %2,1
    268 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    4.907 oy
  • %24
    3.121 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %37,7
    4.907 oy
  • %24
    3.121 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    9 oy
  • SP
  • DSP
  • BBP
  • HDP
  • VP
  • %1,3
    166 oy
  • %0,4
    54 oy
  • %0,2
    25 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %1,3
    166 oy
  • %0,4
    54 oy
  • %0,2
    25 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %0,1
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    240 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    240 oy
  • %0
  • %0,5
    62 oy
  • %0
  • %0
  • AK Parti
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,5
    4.624 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %35,5
    4.624 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.715 / 4.901
  • %96,2
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • VP
  • DSP
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
  • %0,2
    2.001 oy
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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