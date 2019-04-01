Seçim Adana Ceyhan Seçim Sonuçları – Ceyhan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ceyhan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Kadir Aydar
Kadir Aydar
CHP
%50,6
45.546 oy
Ali Alper Boydak
Ali Alper Boydak
AK Parti
%46,7
42.054 oy
Diğer
%2
2.495 oy
Adana - Ceyhan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 377 / 386
  • %97,7
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50,6
  • %46,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,8
  • %50,6
  • %46,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,9
  • %27,1
  • %21,5
  • %0
  • %0
  • %29,5
  • %21,9
  • %27,1
  • %21,5
  • %0
  • %0
  • %29,5
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kadir Aydar CHP
  • Ali Alper Boydak AK Parti
  • Sezai Şimşek SP
  • Recep Akşak BBP
  • Mehmet Yıldırım DSP
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen111.614
  • Kullanılan oy93.734
  • Geçerli oy90.095
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14107.669
  • 30 Mar 1497.206
  • 30 Mar 1492.485
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ceyhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 377 / 386
  • %97,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %50,6
  • %50,6
  • %0
  • %50,6
  • %50,6
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46,7
  • %46,7
  • %0
  • %46,7
  • %46,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
SYH CYH FEK KRİ KRT KOZ POZ SBY TFN YMR YÜR ALD İMM SRI ÇKR
Aladağ
yukleniyor
Ceyhan
yukleniyor
Çukurova
yukleniyor
Feke
yukleniyor
İmamoğlu
yukleniyor
Karaisalı
yukleniyor
Karataş
yukleniyor
Kozan
yukleniyor
Pozantı
yukleniyor
Saimbeyli
yukleniyor
Sarıçam
yukleniyor
Seyhan
yukleniyor
Tufanbeyli
yukleniyor
Yumurtalık
yukleniyor
Yüreğir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kadir Aydar CHP
  • Ali Alper Boydak AK Parti
  • Sezai Şimşek SP
  • Recep Akşak BBP
  • Mehmet Yıldırım DSP
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen111.614
  • Kullanılan oy93.734
  • Geçerli oy90.095
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14107.669
  • 30 Mar 1497.206
  • 30 Mar 1492.485
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ceyhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ceyhan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 377 / 386
  • %97,7
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %50,6
    45.546 oy
  • %46,7
    42.054 oy
  • %1,4
    1.242 oy
  • %0,5
    408 oy
  • %0,4
    405 oy
  • %50,6
    45.546 oy
  • %46,7
    42.054 oy
  • %1,4
    1.242 oy
  • %0,5
    408 oy
  • %0,4
    405 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,9
    20.246 oy
  • %27,1
    25.076 oy
  • %1,2
    1.142 oy
  • %0,3
    293 oy
  • %0,3
    294 oy
  • %21,9
    20.246 oy
  • %27,1
    25.076 oy
  • %1,2
    1.142 oy
  • %0,3
    293 oy
  • %0,3
    294 oy
  • VP
  • Bağımsız
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,2
    167 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0,1
    129 oy
  • %0
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    167 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0,1
    129 oy
  • %0
    14 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %10
    9.244 oy
  • %0,2
    153 oy
  • %0
    0 oy
  • %21,5
    19.905 oy
  • %0
  • %10
    9.244 oy
  • %0,2
    153 oy
  • %0
  • %21,5
    19.905 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %17,1
    15.837 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %17,1
    15.837 oy
  • %0

Adana İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adana ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adana Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.715 / 4.901
  • %96,2
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • VP
  • DSP
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • %53,3
    626.274 oy
  • %43,1
    506.823 oy
  • %1,8
    21.734 oy
  • %0,5
    6.047 oy
  • %0,5
    5.874 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.001 oy
  • %24,9
    304.489 oy
  • %33,5
    410.293 oy
  • %1
    11.910 oy
  • %0
  • %0,2
    2.001 oy
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.227 oy
  • %0,2
    2.328 oy
  • %0,2
    2.267 oy
  • %0,1
    1.449 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • %0,1
    1.556 oy
  • %0
  • %0
  • %7,3
    89.092 oy
  • %31,9
    390.301 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    5.590 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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