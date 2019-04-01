Seçim Mersin Anamur Seçim Sonuçları – Anamur Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Anamur Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hidayet Kılınç
Hidayet Kılınç
MHP
%44,7
19.517 oy
Durmuş Deniz
Durmuş Deniz
CHP
%35,9
15.681 oy
Diğer
%19
8.430 oy
Mersin - Anamur İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 181 / 182
  • %99,5
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %44,7
  • %35,9
  • %17,3
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • %44,7
  • %35,9
  • %17,3
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,4
  • %29,7
  • %0
  • %30,3
  • %0
  • %1,6
  • %38,4
  • %29,7
  • %0
  • %30,3
  • %0
  • %1,6
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hidayet Kılınç MHP
  • Durmuş Deniz CHP
  • Mehmet Türe İYİ Parti
  • Alpay Karaman DP
  • Ali Bal SP
  • Katılım oranı % 90,5
  • Toplam seçmen50.354
  • Kullanılan oy45.469
  • Geçerli oy43.628
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1447.269
  • 30 Mar 1444.029
  • 30 Mar 1441.813
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Anamur Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 181 / 182
  • %99,5
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53,2
  • %35,9
  • %17,3
  • %53,2
  • %35,9
  • %17,3
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %44,7
  • %44,7
  • %0
  • %44,7
  • %44,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hidayet Kılınç MHP
  • Durmuş Deniz CHP
  • Mehmet Türe İYİ Parti
  • Alpay Karaman DP
  • Ali Bal SP
  • Katılım oranı % 90,5
  • Toplam seçmen50.354
  • Kullanılan oy45.469
  • Geçerli oy43.628
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1447.269
  • 30 Mar 1444.029
  • 30 Mar 1441.813
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Anamur Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Anamur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 181 / 182
  • %99,5
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • %44,7
    19.517 oy
  • %35,9
    15.681 oy
  • %17,3
    7.531 oy
  • %1,5
    654 oy
  • %0,3
    142 oy
  • %44,7
    19.517 oy
  • %35,9
    15.681 oy
  • %17,3
    7.531 oy
  • %1,5
    654 oy
  • %0,3
    142 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,4
    16.040 oy
  • %29,7
    12.429 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    167 oy
  • %0,5
    207 oy
  • %38,4
    16.040 oy
  • %29,7
    12.429 oy
  • %0
  • %0,4
    167 oy
  • %0,5
    207 oy
  • DSP
  • BTP
  • AK Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,1
    61 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    61 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    58 oy
  • %30,3
    12.658 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    176 oy
  • %0
  • %0,1
    58 oy
  • %30,3
    12.658 oy
  • %0
  • %0,4
    176 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.146 / 4.155
  • %99,8
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %45,1
    476.121 oy
  • %41
    433.170 oy
  • %12
    127.175 oy
  • %0,7
    7.191 oy
  • %0,4
    4.705 oy
  • %45,1
    476.121 oy
  • %41
    433.170 oy
  • %12
    127.175 oy
  • %0,7
    7.191 oy
  • %0,4
    4.705 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,4
    4.092 oy
  • %0,2
    2.184 oy
  • %0,2
    1.936 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    4.092 oy
  • %0,2
    2.184 oy
  • %0,2
    1.936 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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