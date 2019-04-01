Seçim Mersin Bozyazı Seçim Sonuçları – Bozyazı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bozyazı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Çetinkaya
Mustafa Çetinkaya
MHP
%46,9
8.210 oy
Sezai Hasdeniz
Sezai Hasdeniz
İYİ Parti
%46,5
8.145 oy
Diğer
%6
1.147 oy
Mersin - Bozyazı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 71 / 71
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %46,9
  • %46,5
  • %5,8
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • %46,9
  • %46,5
  • %5,8
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,1
  • %0
  • %12,6
  • %41
  • %0
  • %3,2
  • %43,1
  • %0
  • %12,6
  • %41
  • %0
  • %3,2
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Çetinkaya MHP
  • Sezai Hasdeniz İYİ Parti
  • Yüksel Kır CHP
  • Emre Tek DSP
  • Arif Şahbaz SP
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen20.090
  • Kullanılan oy18.274
  • Geçerli oy17.502
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.268
  • 30 Mar 1418.118
  • 30 Mar 1417.139
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozyazı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 71 / 71
  • %100
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %52,4
  • %46,5
  • %5,8
  • %52,4
  • %46,5
  • %5,8
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %46,9
  • %46,9
  • %0
  • %46,9
  • %46,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Çetinkaya MHP
  • Sezai Hasdeniz İYİ Parti
  • Yüksel Kır CHP
  • Emre Tek DSP
  • Arif Şahbaz SP
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen20.090
  • Kullanılan oy18.274
  • Geçerli oy17.502
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.268
  • 30 Mar 1418.118
  • 30 Mar 1417.139
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozyazı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bozyazı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 71 / 71
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • DSP
  • SP
  • %46,9
    8.210 oy
  • %46,5
    8.145 oy
  • %5,8
    1.018 oy
  • %0,3
    48 oy
  • %0,3
    47 oy
  • %46,9
    8.210 oy
  • %46,5
    8.145 oy
  • %5,8
    1.018 oy
  • %0,3
    48 oy
  • %0,3
    47 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,1
    7.392 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,6
    2.161 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    74 oy
  • %43,1
    7.392 oy
  • %0
  • %12,6
    2.161 oy
  • %0
  • %0,4
    74 oy
  • BTP
  • AK Parti
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0,2
    34 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    34 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    28 oy
  • %41
    7.034 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    84 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    28 oy
  • %41
    7.034 oy
  • %0
  • %0,5
    84 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,1
    366 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,1
    366 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.051 / 4.155
  • %97,5
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Mersin Bozyazı Yerel Seçim Sonuçları Mersin Bozyazı İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Mersin İlçe Seçim Sonuçları Mersin Bozyazı Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Mersin Bozyazı Belediye Başkan Adayları