Seçim Mersin Yenişehir Seçim Sonuçları – Yenişehir Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yenişehir Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Abdullah Özyiğit
Abdullah Özyiğit
CHP
%63,5
91.709 oy
Bekir Topçu
Bekir Topçu
AK Parti
%27,5
39.764 oy
Diğer
%9
13.031 oy
Mersin - Yenişehir İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 546 / 546
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %63,5
  • %27,5
  • %5,5
  • %0
  • %0
  • %3,6
  • %63,5
  • %27,5
  • %5,5
  • %0
  • %0
  • %3,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,8
  • %20,7
  • %0
  • %24,6
  • %10,1
  • %1,8
  • %42,8
  • %20,7
  • %0
  • %24,6
  • %10,1
  • %1,8
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Özyiğit CHP
  • Bekir Topçu AK Parti
  • Hasan Ahi İYİ Parti
  • Aynur Şahanoğlu DP
  • Şevket Yıldırım SP
  • Katılım oranı % 81,1
  • Toplam seçmen182.184
  • Kullanılan oy147.761
  • Geçerli oy144.504
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14159.678
  • 30 Mar 14138.132
  • 30 Mar 14133.294
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yenişehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 546 / 546
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %68,9
  • %63,5
  • %5,5
  • %68,9
  • %63,5
  • %5,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %27,5
  • %27,5
  • %0
  • %27,5
  • %27,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Özyiğit CHP
  • Bekir Topçu AK Parti
  • Hasan Ahi İYİ Parti
  • Aynur Şahanoğlu DP
  • Şevket Yıldırım SP
  • Katılım oranı % 81,1
  • Toplam seçmen182.184
  • Kullanılan oy147.761
  • Geçerli oy144.504
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14159.678
  • 30 Mar 14138.132
  • 30 Mar 14133.294
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yenişehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yenişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 546 / 546
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • %63,5
    91.709 oy
  • %27,5
    39.764 oy
  • %5,5
    7.885 oy
  • %2
    2.918 oy
  • %0,5
    743 oy
  • %63,5
    91.709 oy
  • %27,5
    39.764 oy
  • %5,5
    7.885 oy
  • %2
    2.918 oy
  • %0,5
    743 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,8
    57.065 oy
  • %20,7
    27.584 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    282 oy
  • %0,4
    506 oy
  • %42,8
    57.065 oy
  • %20,7
    27.584 oy
  • %0
  • %0,2
    282 oy
  • %0,4
    506 oy
  • VP
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • MHP
  • %0,4
    625 oy
  • %0,3
    418 oy
  • %0,2
    329 oy
  • %0,1
    113 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    625 oy
  • %0,3
    418 oy
  • %0,2
    329 oy
  • %0,1
    113 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    162 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    349 oy
  • %24,6
    32.779 oy
  • %0
  • %0,1
    162 oy
  • %0
  • %0,3
    349 oy
  • %24,6
    32.779 oy
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,1
    13.436 oy
  • %0,4
    536 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %10,1
    13.436 oy
  • %0,4
    536 oy
  • %0
  • %0

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.051 / 4.155
  • %97,5
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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