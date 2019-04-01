31 Mart 2019 Mezitli Yerel Seçim Sonuçları
Neşet Tarhan
CHP
%56,6
62.504 oy
Serdar Soydan
MHP
%36,6
40.373 oy
Diğer
%6
7.472 oy
Mersin - Mezitli İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 417 / 417
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Neşet Tarhan CHP
- Serdar Soydan MHP
- Mert Caner İYİ Parti
- Pınar İvenç DP
- Burak Canlı SP
- Katılım oranı % 81,6
- Toplam seçmen137.834
- Kullanılan oy112.527
- Geçerli oy110.349
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14114.888
- 30 Mar 1499.704
- 30 Mar 1496.237
- Açılan sandık
- 417 / 417
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Neşet Tarhan CHP
- Serdar Soydan MHP
- Mert Caner İYİ Parti
- Pınar İvenç DP
- Burak Canlı SP
- Katılım oranı % 81,6
- Toplam seçmen137.834
- Kullanılan oy112.527
- Geçerli oy110.349
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14114.888
- 30 Mar 1499.704
- 30 Mar 1496.237
Mezitli Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 417 / 417
- %100
Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akdeniz Mustafa Muhammet Gültak % 99,4 % 34,3 % 0 % 28,4 % 0 % 31,5 % 4,3 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akdeniz Mustafa Muhammet Gültak % 99,4 % 34,32 % 0 % 28,44 % 0 % 31,52 % 4,29 DP
- Akdeniz (30 Mar 14) % 24,48 % 13,91 % 29,65 % 0 % 29,76 % 0,65 BTP
- Anamur Hidayet Kılınç % 99,5 % 0 % 44,7 % 35,9 % 17,3 % 0 % 1,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Anamur Hidayet Kılınç % 99,5 % 0 % 44,74 % 35,94 % 17,26 % 0 % 1,5 DP
- Anamur (30 Mar 14) % 30,27 % 38,36 % 29,73 % 0 % 0 % 0,5 SP
- Aydıncık Ferat Aktan % 100 % 43,8 % 0 % 35,2 % 20 % 0 % 0,4 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aydıncık Ferat Aktan % 100 % 43,75 % 0 % 35,23 % 20,04 % 0 % 0,36 DSP
- Aydıncık (30 Mar 14) % 41,88 % 33,26 % 23,6 % 0 % 0 % 0,57 SP
- Bozyazı Mustafa Çetinkaya % 100 % 0 % 46,9 % 5,8 % 46,5 % 0 % 0,3 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bozyazı Mustafa Çetinkaya % 100 % 0 % 46,91 % 5,82 % 46,54 % 0 % 0,27 DSP
- Bozyazı (30 Mar 14) % 41,04 % 43,13 % 12,61 % 0 % 0 % 2,14 DP
- Çamlıyayla İsmail Tepebağlı % 100 % 0 % 53,4 % 10,3 % 33,7 % 0 % 2,4 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çamlıyayla İsmail Tepebağlı % 100 % 0 % 53,36 % 10,28 % 33,7 % 0 % 2,38 Diğer
- Çamlıyayla (30 Mar 14) % 39,93 % 40,3 % 16,8 % 0 % 0 % 0,85 BBP
- Erdemli Mükerrem Tollu % 88,2 % 0 % 41,6 % 9,6 % 20,9 % 0 % 24,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Erdemli Mükerrem Tollu % 88,2 % 0 % 41,6 % 9,58 % 20,95 % 0 % 24,74 DP
- Erdemli (30 Mar 14) % 42,18 % 48,71 % 5,51 % 0 % 1,39 % 1,25 SP
- Gülnar Alpaslan Ünüvar % 100 % 0 % 49,2 % 44 % 6,1 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gülnar Alpaslan Ünüvar % 100 % 0 % 49,22 % 44,05 % 6,08 % 0 % 0,37 SP
- Gülnar (30 Mar 14) % 33,3 % 34,06 % 16,93 % 0 % 0 % 13,11 DP
- Mezitli Neşet Tarhan % 100 % 0 % 36,6 % 56,6 % 4 % 0 % 1,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mezitli Neşet Tarhan % 100 % 0 % 36,59 % 56,64 % 4,03 % 0 % 1,55 DP
- Mezitli (30 Mar 14) % 23,79 % 26,06 % 43,79 % 0 % 4,72 % 0,46 SP
- Mut Volkan Şeker % 99,5 % 0 % 46,4 % 19,9 % 31,9 % 0 % 0,7 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mut Volkan Şeker % 99,5 % 0 % 46,35 % 19,88 % 31,86 % 0 % 0,72 TKP
- Mut (30 Mar 14) % 33,22 % 38,96 % 25,98 % 0 % 0 % 1,33 SP
- Silifke Mücahit Aktan % 99,7 % 0 % 44 % 37,3 % 15,8 % 0 % 2,2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Silifke Mücahit Aktan % 99,7 % 0 % 43,98 % 37,34 % 15,77 % 0 % 2,25 DP
- Silifke (30 Mar 14) % 31,14 % 31,93 % 34,82 % 0 % 0,29 % 0,76 SP
- Tarsus Haluk Bozdoğan % 93,5 % 0 % 41,6 % 47,7 % 6,6 % 0 % 2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tarsus Haluk Bozdoğan % 93,5 % 0 % 41,58 % 47,7 % 6,57 % 0 % 2,05 DP
- Tarsus (30 Mar 14) % 20,02 % 35,74 % 31,4 % 0 % 10,32 % 0,76 SP
- Toroslar Atsız Afşın Yılmaz % 99,7 % 0 % 41,7 % 37,7 % 16,6 % 0 % 2,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Toroslar Atsız Afşın Yılmaz % 99,7 % 0 % 41,7 % 37,73 % 16,64 % 0 % 2,13 DP
- Toroslar (30 Mar 14) % 26,88 % 35,93 % 16,03 % 0 % 18,25 % 0,93 SP
- Yenişehir Abdullah Özyiğit % 100 % 27,5 % 0 % 63,5 % 5,5 % 0 % 2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yenişehir Abdullah Özyiğit % 100 % 27,52 % 0 % 63,46 % 5,46 % 0 % 2,02 DP
- Yenişehir (30 Mar 14) % 20,69 % 24,59 % 42,81 % 0 % 10,08 % 0,4 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 4.051 / 4.155
- %97,5
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