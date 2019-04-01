Seçim Mersin Mezitli Seçim Sonuçları – Mezitli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Mezitli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Neşet Tarhan
Neşet Tarhan
CHP
%56,6
62.504 oy
Serdar Soydan
Serdar Soydan
MHP
%36,6
40.373 oy
Diğer
%6
7.472 oy
Mersin - Mezitli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 417 / 417
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %56,6
  • %36,6
  • %4
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • %56,6
  • %36,6
  • %4
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
  • %26,1
  • %0
  • %23,8
  • %4,7
  • %1,6
  • %43,8
  • %26,1
  • %0
  • %23,8
  • %4,7
  • %1,6
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Neşet Tarhan CHP
  • Serdar Soydan MHP
  • Mert Caner İYİ Parti
  • Pınar İvenç DP
  • Burak Canlı SP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen137.834
  • Kullanılan oy112.527
  • Geçerli oy110.349
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14114.888
  • 30 Mar 1499.704
  • 30 Mar 1496.237
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mezitli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 417 / 417
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %60,7
  • %56,6
  • %4
  • %60,7
  • %56,6
  • %4
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %36,6
  • %36,6
  • %0
  • %36,6
  • %36,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Neşet Tarhan CHP
  • Serdar Soydan MHP
  • Mert Caner İYİ Parti
  • Pınar İvenç DP
  • Burak Canlı SP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen137.834
  • Kullanılan oy112.527
  • Geçerli oy110.349
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14114.888
  • 30 Mar 1499.704
  • 30 Mar 1496.237
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mezitli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Mezitli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 417 / 417
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • %56,6
    62.504 oy
  • %36,6
    40.373 oy
  • %4
    4.445 oy
  • %1,5
    1.706 oy
  • %0,4
    426 oy
  • %56,6
    62.504 oy
  • %36,6
    40.373 oy
  • %4
    4.445 oy
  • %1,5
    1.706 oy
  • %0,4
    426 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    42.141 oy
  • %26,1
    25.081 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    188 oy
  • %0,5
    442 oy
  • %43,8
    42.141 oy
  • %26,1
    25.081 oy
  • %0
  • %0,2
    188 oy
  • %0,5
    442 oy
  • DSP
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,3
    316 oy
  • %0,3
    279 oy
  • %0,2
    215 oy
  • %0,1
    85 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    316 oy
  • %0,3
    279 oy
  • %0,2
    215 oy
  • %0,1
    85 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    114 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    188 oy
  • %23,8
    22.897 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    188 oy
  • %23,8
    22.897 oy
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,7
    4.539 oy
  • %0,3
    309 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,7
    4.539 oy
  • %0,3
    309 oy
  • %0
  • %0

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.051 / 4.155
  • %97,5
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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