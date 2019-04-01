Seçim Mersin Silifke Seçim Sonuçları – Silifke Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Silifke Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mücahit Aktan
Mücahit Aktan
MHP
%44
33.756 oy
Mustafa Turgut
Mustafa Turgut
CHP
%37,3
28.663 oy
Diğer
%19
14.339 oy
Mersin - Silifke İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 311 / 312
  • %99,7
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %44
  • %37,3
  • %15,8
  • %0
  • %0
  • %2,9
  • %44
  • %37,3
  • %15,8
  • %0
  • %0
  • %2,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,9
  • %34,8
  • %0
  • %31,1
  • %0,3
  • %1,8
  • %31,9
  • %34,8
  • %0
  • %31,1
  • %0,3
  • %1,8
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
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Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mücahit Aktan MHP
  • Mustafa Turgut CHP
  • Özer Özel İYİ Parti
  • Halit Uçar DP
  • İbrahim Baz SP
  • Katılım oranı % 87,5
  • Toplam seçmen91.398
  • Kullanılan oy79.867
  • Geçerli oy76.758
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1485.000
  • 30 Mar 1477.328
  • 30 Mar 1473.572
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Silifke Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 311 / 312
  • %99,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53,1
  • %37,3
  • %15,8
  • %53,1
  • %37,3
  • %15,8
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %44
  • %44
  • %0
  • %44
  • %44
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mücahit Aktan MHP
  • Mustafa Turgut CHP
  • Özer Özel İYİ Parti
  • Halit Uçar DP
  • İbrahim Baz SP
  • Katılım oranı % 87,5
  • Toplam seçmen91.398
  • Kullanılan oy79.867
  • Geçerli oy76.758
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1485.000
  • 30 Mar 1477.328
  • 30 Mar 1473.572
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Silifke Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Silifke Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 311 / 312
  • %99,7
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • %44
    33.756 oy
  • %37,3
    28.663 oy
  • %15,8
    12.106 oy
  • %2,2
    1.727 oy
  • %0,2
    172 oy
  • %44
    33.756 oy
  • %37,3
    28.663 oy
  • %15,8
    12.106 oy
  • %2,2
    1.727 oy
  • %0,2
    172 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,9
    23.492 oy
  • %34,8
    25.621 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    282 oy
  • %0,8
    559 oy
  • %31,9
    23.492 oy
  • %34,8
    25.621 oy
  • %0
  • %0,4
    282 oy
  • %0,8
    559 oy
  • VP
  • DSP
  • BTP
  • AK Parti
  • HDP
  • %0,2
    166 oy
  • %0,1
    112 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    166 oy
  • %0,1
    112 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    56 oy
  • %31,1
    22.908 oy
  • %0,3
    216 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    56 oy
  • %31,1
    22.908 oy
  • %0,3
    216 oy
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    211 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    211 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.051 / 4.155
  • %97,5
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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