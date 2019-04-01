Seçim Mersin Akdeniz Seçim Sonuçları – Akdeniz Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Akdeniz Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Muhammet Gültak
Mustafa Muhammet Gültak
AK Parti
%34,3
47.736 oy
Reşat Aşan
Reşat Aşan
HDP
%31,5
43.845 oy
Diğer
%34
47.525 oy
Mersin - Akdeniz İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 535 / 538
  • %99,4
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %34,3
  • %31,5
  • %28,4
  • %0
  • %0
  • %5,7
  • %34,3
  • %31,5
  • %28,4
  • %0
  • %0
  • %5,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,5
  • %29,8
  • %29,6
  • %13,9
  • %0
  • %2,2
  • %24,5
  • %29,8
  • %29,6
  • %13,9
  • %0
  • %2,2
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Muhammet Gültak AK Parti
  • Reşat Aşan HDP
  • Sabit Yelkovan CHP
  • Mustafa Akgül DP
  • Yusuf Gülmez SP
  • Katılım oranı % 84,1
  • Toplam seçmen175.421
  • Kullanılan oy147.043
  • Geçerli oy139.106
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14179.110
  • 30 Mar 14157.588
  • 30 Mar 14149.185
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akdeniz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 535 / 538
  • %99,4
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %34,3
  • %34,3
  • %0
  • %34,3
  • %34,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %28,4
  • %28,4
  • %0
  • %28,4
  • %28,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %31,5
  • %0
  • %31,5
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Muhammet Gültak AK Parti
  • Reşat Aşan HDP
  • Sabit Yelkovan CHP
  • Mustafa Akgül DP
  • Yusuf Gülmez SP
  • Katılım oranı % 84,1
  • Toplam seçmen175.421
  • Kullanılan oy147.043
  • Geçerli oy139.106
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14179.110
  • 30 Mar 14157.588
  • 30 Mar 14149.185
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akdeniz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Akdeniz Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 535 / 538
  • %99,4
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • DP
  • SP
  • %34,3
    47.736 oy
  • %31,5
    43.845 oy
  • %28,4
    39.559 oy
  • %4,3
    5.963 oy
  • %0,6
    843 oy
  • %34,3
    47.736 oy
  • %31,5
    43.845 oy
  • %28,4
    39.559 oy
  • %4,3
    5.963 oy
  • %0,6
    843 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,5
    36.518 oy
  • %29,8
    44.398 oy
  • %29,6
    44.228 oy
  • %0,3
    421 oy
  • %0,5
    779 oy
  • %24,5
    36.518 oy
  • %29,8
    44.398 oy
  • %29,6
    44.228 oy
  • %0,3
    421 oy
  • %0,5
    779 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    323 oy
  • %0,2
    317 oy
  • %0,2
    274 oy
  • %0,2
    246 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    323 oy
  • %0,2
    317 oy
  • %0,2
    274 oy
  • %0,2
    246 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    163 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    963 oy
  • %0
    0 oy
  • %13,9
    20.745 oy
  • %0,1
    163 oy
  • %0
  • %0,6
    963 oy
  • %0
  • %13,9
    20.745 oy
  • İYİ Parti
  • BBP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    877 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,6
    877 oy
  • %0
  • %0

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.051 / 4.155
  • %97,5
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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