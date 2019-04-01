Seçim Mersin Erdemli Seçim Sonuçları – Erdemli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Erdemli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mükerrem Tollu
Mükerrem Tollu
MHP
%41,6
32.121 oy
Alpaslan Gürgenç
Alpaslan Gürgenç
DP
%24,7
19.103 oy
Diğer
%33
25.988 oy
Mersin - Erdemli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 298 / 338
  • %88,2
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %41,6
  • %20,9
  • %9,6
  • %0
  • %0
  • %27,9
  • %41,6
  • %20,9
  • %9,6
  • %0
  • %0
  • %27,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,7
  • %0
  • %5,5
  • %42,2
  • %1,4
  • %2,2
  • %48,7
  • %0
  • %5,5
  • %42,2
  • %1,4
  • %2,2
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mükerrem Tollu MHP
  • Alpaslan Gürgenç DP
  • Serdar Arslan İYİ Parti
  • Hüseyin Serin CHP
  • Hüseyin Sabah Bağımsız
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen101.343
  • Kullanılan oy79.801
  • Geçerli oy77.212
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1491.098
  • 30 Mar 1485.255
  • 30 Mar 1481.265
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erdemli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 298 / 338
  • %88,2
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %41,6
  • %41,6
  • %0
  • %41,6
  • %41,6
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %30,5
  • %20,9
  • %9,6
  • %30,5
  • %20,9
  • %9,6
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mükerrem Tollu MHP
  • Alpaslan Gürgenç DP
  • Serdar Arslan İYİ Parti
  • Hüseyin Serin CHP
  • Hüseyin Sabah Bağımsız
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen101.343
  • Kullanılan oy79.801
  • Geçerli oy77.212
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1491.098
  • 30 Mar 1485.255
  • 30 Mar 1481.265
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erdemli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Erdemli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 298 / 338
  • %88,2
  • MHP
  • DP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • %41,6
    32.121 oy
  • %24,7
    19.103 oy
  • %20,9
    16.175 oy
  • %9,6
    7.396 oy
  • %1,2
    962 oy
  • %41,6
    32.121 oy
  • %24,7
    19.103 oy
  • %20,9
    16.175 oy
  • %9,6
    7.396 oy
  • %1,2
    962 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,7
    39.585 oy
  • %0,4
    329 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,5
    4.479 oy
  • %0
    0 oy
  • %48,7
    39.585 oy
  • %0,4
    329 oy
  • %0
  • %5,5
    4.479 oy
  • %0
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • Diğer
  • %0,9
    683 oy
  • %0,6
    430 oy
  • %0,2
    181 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0,9
    683 oy
  • %0,6
    430 oy
  • %0,2
    181 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    47 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    1.015 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    65 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.015 oy
  • %0
  • %0,1
    65 oy
  • %0
  • %0
  • AK Parti
  • HDP
  • BBP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,2
    34.274 oy
  • %1,4
    1.130 oy
  • %0,3
    205 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,2
    34.274 oy
  • %1,4
    1.130 oy
  • %0,3
    205 oy
  • %0

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.051 / 4.155
  • %97,5
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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