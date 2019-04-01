Seçim Mersin Çamlıyayla Seçim Sonuçları – Çamlıyayla Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çamlıyayla Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İsmail Tepebağlı
İsmail Tepebağlı
MHP
%53,4
3.315 oy
Mehmet Fatih Sofu
Mehmet Fatih Sofu
İYİ Parti
%33,7
2.094 oy
Diğer
%13
804 oy
Mersin - Çamlıyayla İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 27 / 27
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %53,4
  • %33,7
  • %10,3
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • %53,4
  • %33,7
  • %10,3
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,3
  • %0
  • %16,8
  • %39,9
  • %0
  • %3
  • %40,3
  • %0
  • %16,8
  • %39,9
  • %0
  • %3
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Tepebağlı MHP
  • Mehmet Fatih Sofu İYİ Parti
  • İslam Sarı CHP
  • Durmuş İşiaçık DP
  • İlknur Kalan VP
  • Katılım oranı % 87,4
  • Toplam seçmen7.264
  • Kullanılan oy6.347
  • Geçerli oy6.213
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.981
  • 30 Mar 146.579
  • 30 Mar 146.226
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çamlıyayla Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 27 / 27
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %53,4
  • %53,4
  • %0
  • %53,4
  • %53,4
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %44
  • %33,7
  • %10,3
  • %44
  • %33,7
  • %10,3
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Tepebağlı MHP
  • Mehmet Fatih Sofu İYİ Parti
  • İslam Sarı CHP
  • Durmuş İşiaçık DP
  • İlknur Kalan VP
  • Katılım oranı % 87,4
  • Toplam seçmen7.264
  • Kullanılan oy6.347
  • Geçerli oy6.213
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.981
  • 30 Mar 146.579
  • 30 Mar 146.226
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çamlıyayla Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çamlıyayla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 27 / 27
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • Diğer
  • DP
  • %53,4
    3.315 oy
  • %33,7
    2.094 oy
  • %10,3
    639 oy
  • %2,4
    148 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %53,4
    3.315 oy
  • %33,7
    2.094 oy
  • %10,3
    639 oy
  • %2,4
    148 oy
  • %0,2
    13 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,3
    2.509 oy
  • %0
    0 oy
  • %16,8
    1.046 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    20 oy
  • %40,3
    2.509 oy
  • %0
  • %16,8
    1.046 oy
  • %0
  • %0,3
    20 oy
  • DSP
  • VP
  • SP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0
    2 oy
  • %0
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    2 oy
  • %0
    2 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    49 oy
  • %0,3
    16 oy
  • %39,9
    2.486 oy
  • %0
  • %0
  • %0,8
    49 oy
  • %0,3
    16 oy
  • %39,9
    2.486 oy
  • HDP
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    45 oy
  • %0
  • %0,9
    53 oy
  • %0
  • %0,7
    45 oy

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.051 / 4.155
  • %97,5
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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