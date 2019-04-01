Seçim Mersin Mut Seçim Sonuçları – Mut Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Mut Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Volkan Şeker
Volkan Şeker
MHP
%46,4
19.104 oy
Murat Orhan
Murat Orhan
İYİ Parti
%31,9
13.130 oy
Diğer
%22
8.980 oy
Mersin - Mut İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 187 / 188
  • %99,5
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %46,4
  • %31,9
  • %19,9
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • %46,4
  • %31,9
  • %19,9
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39
  • %0
  • %26
  • %33,2
  • %0
  • %1,8
  • %39
  • %0
  • %26
  • %33,2
  • %0
  • %1,8
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Volkan Şeker MHP
  • Murat Orhan İYİ Parti
  • Mehmet Saydam CHP
  • Devrim Şimşek TKP
  • Halid Kılınç SP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen47.159
  • Kullanılan oy42.762
  • Geçerli oy41.214
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1444.842
  • 30 Mar 1442.049
  • 30 Mar 1439.921
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mut Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 187 / 188
  • %99,5
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %51,7
  • %31,9
  • %19,9
  • %51,7
  • %31,9
  • %19,9
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %46,4
  • %46,4
  • %0
  • %46,4
  • %46,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Volkan Şeker MHP
  • Murat Orhan İYİ Parti
  • Mehmet Saydam CHP
  • Devrim Şimşek TKP
  • Halid Kılınç SP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen47.159
  • Kullanılan oy42.762
  • Geçerli oy41.214
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1444.842
  • 30 Mar 1442.049
  • 30 Mar 1439.921
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mut Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Mut Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 187 / 188
  • %99,5
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • TKP
  • SP
  • %46,4
    19.104 oy
  • %31,9
    13.130 oy
  • %19,9
    8.195 oy
  • %0,7
    297 oy
  • %0,7
    276 oy
  • %46,4
    19.104 oy
  • %31,9
    13.130 oy
  • %19,9
    8.195 oy
  • %0,7
    297 oy
  • %0,7
    276 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39
    15.553 oy
  • %0
    0 oy
  • %26
    10.371 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    530 oy
  • %39
    15.553 oy
  • %0
  • %26
    10.371 oy
  • %0
  • %1,3
    530 oy
  • DSP
  • BTP
  • Diğer
  • AK Parti
  • HDP
  • %0,3
    108 oy
  • %0,1
    61 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    108 oy
  • %0,1
    61 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,2
    13.262 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    42 oy
  • %0
  • %33,2
    13.262 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    115 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    115 oy
  • %0

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.051 / 4.155
  • %97,5
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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