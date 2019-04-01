Seçim Mersin Aydıncık Seçim Sonuçları – Aydıncık Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Aydıncık Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ferat Aktan
Ferat Aktan
AK Parti
%43,8
3.358 oy
Abdullah Servili
Abdullah Servili
CHP
%35,2
2.704 oy
Diğer
%21
1.613 oy
Mersin - Aydıncık İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %43,8
  • %35,2
  • %20
  • %0
  • %0
  • %1
  • %43,8
  • %35,2
  • %20
  • %0
  • %0
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,9
  • %23,6
  • %0
  • %33,3
  • %0
  • %1,3
  • %41,9
  • %23,6
  • %0
  • %33,3
  • %0
  • %1,3
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ferat Aktan AK Parti
  • Abdullah Servili CHP
  • İrfan Şahin İYİ Parti
  • Ekrem Oğul DSP
  • Süleyman Sünbül BTP
  • Katılım oranı % 93,1
  • Toplam seçmen8.596
  • Kullanılan oy7.999
  • Geçerli oy7.675
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.401
  • 30 Mar 148.012
  • 30 Mar 147.486
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aydıncık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %55,3
  • %35,2
  • %20
  • %55,3
  • %35,2
  • %20
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,8
  • %43,8
  • %0
  • %43,8
  • %43,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ferat Aktan AK Parti
  • Abdullah Servili CHP
  • İrfan Şahin İYİ Parti
  • Ekrem Oğul DSP
  • Süleyman Sünbül BTP
  • Katılım oranı % 93,1
  • Toplam seçmen8.596
  • Kullanılan oy7.999
  • Geçerli oy7.675
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.401
  • 30 Mar 148.012
  • 30 Mar 147.486
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aydıncık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Aydıncık Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BTP
  • %43,8
    3.358 oy
  • %35,2
    2.704 oy
  • %20
    1.538 oy
  • %0,4
    28 oy
  • %0,3
    25 oy
  • %43,8
    3.358 oy
  • %35,2
    2.704 oy
  • %20
    1.538 oy
  • %0,4
    28 oy
  • %0,3
    25 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,9
    3.135 oy
  • %23,6
    1.767 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    20 oy
  • %41,9
    3.135 oy
  • %23,6
    1.767 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    20 oy
  • SP
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0,3
    22 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    22 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    43 oy
  • %33,3
    2.490 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    43 oy
  • %33,3
    2.490 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    31 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    31 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.146 / 4.155
  • %99,8
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %45,1
    476.121 oy
  • %41
    433.170 oy
  • %12
    127.175 oy
  • %0,7
    7.191 oy
  • %0,4
    4.705 oy
  • %45,1
    476.121 oy
  • %41
    433.170 oy
  • %12
    127.175 oy
  • %0,7
    7.191 oy
  • %0,4
    4.705 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %0,4
    4.092 oy
  • %0,2
    2.184 oy
  • %0,2
    1.936 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    4.092 oy
  • %0,2
    2.184 oy
  • %0,2
    1.936 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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