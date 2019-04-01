Seçim Mersin Tarsus Seçim Sonuçları – Tarsus Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Tarsus Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Haluk Bozdoğan
Haluk Bozdoğan
CHP
%47,7
88.034 oy
Şevket Can
Şevket Can
MHP
%41,6
76.734 oy
Diğer
%10
19.776 oy
Mersin - Tarsus İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 725 / 775
  • %93,5
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %47,7
  • %41,6
  • %6,6
  • %0
  • %0
  • %4,1
  • %47,7
  • %41,6
  • %6,6
  • %0
  • %0
  • %4,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,4
  • %35,7
  • %0
  • %20
  • %10,3
  • %2,5
  • %31,4
  • %35,7
  • %0
  • %20
  • %10,3
  • %2,5
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Haluk Bozdoğan CHP
  • Şevket Can MHP
  • Esin Erkoç İYİ Parti
  • Abdullah Kemal Aker DP
  • Halil İbrahim Oğul SP
  • Katılım oranı % 86,8
  • Toplam seçmen236.343
  • Kullanılan oy190.718
  • Geçerli oy184.544
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14221.678
  • 30 Mar 14198.659
  • 30 Mar 14190.300
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tarsus Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 725 / 775
  • %93,5
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %54,3
  • %47,7
  • %6,6
  • %54,3
  • %47,7
  • %6,6
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %41,6
  • %41,6
  • %0
  • %41,6
  • %41,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Haluk Bozdoğan CHP
  • Şevket Can MHP
  • Esin Erkoç İYİ Parti
  • Abdullah Kemal Aker DP
  • Halil İbrahim Oğul SP
  • Katılım oranı % 86,8
  • Toplam seçmen236.343
  • Kullanılan oy190.718
  • Geçerli oy184.544
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14221.678
  • 30 Mar 14198.659
  • 30 Mar 14190.300
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tarsus Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Tarsus Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 725 / 775
  • %93,5
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • Diğer
  • %47,7
    88.034 oy
  • %41,6
    76.734 oy
  • %6,6
    12.129 oy
  • %2
    3.780 oy
  • %0,9
    1.621 oy
  • %47,7
    88.034 oy
  • %41,6
    76.734 oy
  • %6,6
    12.129 oy
  • %2
    3.780 oy
  • %0,9
    1.621 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,4
    59.762 oy
  • %35,7
    68.010 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    343 oy
  • %0
    0 oy
  • %31,4
    59.762 oy
  • %35,7
    68.010 oy
  • %0
  • %0,2
    343 oy
  • %0
  • SP
  • VP
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,5
    831 oy
  • %0,3
    465 oy
  • %0,2
    427 oy
  • %0,2
    287 oy
  • %0,1
    236 oy
  • %0,5
    831 oy
  • %0,3
    465 oy
  • %0,2
    427 oy
  • %0,2
    287 oy
  • %0,1
    236 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    1.452 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    784 oy
  • %0,3
    639 oy
  • %0,8
    1.452 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    784 oy
  • %0,3
    639 oy
  • AK Parti
  • HDP
  • BBP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %20
    38.094 oy
  • %10,3
    19.634 oy
  • %0,7
    1.373 oy
  • %0
    0 oy
  • %20
    38.094 oy
  • %10,3
    19.634 oy
  • %0,7
    1.373 oy
  • %0

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.051 / 4.155
  • %97,5
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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