Seçim Mersin Toroslar Seçim Sonuçları – Toroslar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Toroslar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Atsız Afşın Yılmaz
Atsız Afşın Yılmaz
MHP
%41,7
68.314 oy
Süleyman Dalkılıç
Süleyman Dalkılıç
CHP
%37,7
61.799 oy
Diğer
%20
33.696 oy
Mersin - Toroslar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 629 / 631
  • %99,7
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %41,7
  • %37,7
  • %16,6
  • %0
  • %0
  • %3,9
  • %41,7
  • %37,7
  • %16,6
  • %0
  • %0
  • %3,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,9
  • %16
  • %0
  • %26,9
  • %18,3
  • %2,9
  • %35,9
  • %16
  • %0
  • %26,9
  • %18,3
  • %2,9
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Atsız Afşın Yılmaz MHP
  • Süleyman Dalkılıç CHP
  • Ender Turhan İYİ Parti
  • Selahattin İzgi DP
  • Mehmet Taşkıran SP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen204.621
  • Kullanılan oy169.946
  • Geçerli oy163.809
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14188.270
  • 30 Mar 14165.360
  • 30 Mar 14156.001
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Toroslar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 629 / 631
  • %99,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %54,4
  • %37,7
  • %16,6
  • %54,4
  • %37,7
  • %16,6
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %41,7
  • %41,7
  • %0
  • %41,7
  • %41,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Atsız Afşın Yılmaz MHP
  • Süleyman Dalkılıç CHP
  • Ender Turhan İYİ Parti
  • Selahattin İzgi DP
  • Mehmet Taşkıran SP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen204.621
  • Kullanılan oy169.946
  • Geçerli oy163.809
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14188.270
  • 30 Mar 14165.360
  • 30 Mar 14156.001
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Toroslar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Toroslar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 629 / 631
  • %99,7
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • %41,7
    68.314 oy
  • %37,7
    61.799 oy
  • %16,6
    27.257 oy
  • %2,1
    3.481 oy
  • %0,9
    1.545 oy
  • %41,7
    68.314 oy
  • %37,7
    61.799 oy
  • %16,6
    27.257 oy
  • %2,1
    3.481 oy
  • %0,9
    1.545 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,9
    56.047 oy
  • %16
    25.003 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    384 oy
  • %0,9
    1.458 oy
  • %35,9
    56.047 oy
  • %16
    25.003 oy
  • %0
  • %0,2
    384 oy
  • %0,9
    1.458 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,3
    441 oy
  • %0,2
    404 oy
  • %0,2
    311 oy
  • %0,2
    257 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    441 oy
  • %0,2
    404 oy
  • %0,2
    311 oy
  • %0,2
    257 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    943 oy
  • %26,9
    41.936 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,6
    943 oy
  • %26,9
    41.936 oy
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18,3
    28.475 oy
  • %0,5
    717 oy
  • %0,3
    483 oy
  • %0
    0 oy
  • %18,3
    28.475 oy
  • %0,5
    717 oy
  • %0,3
    483 oy
  • %0

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.051 / 4.155
  • %97,5
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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