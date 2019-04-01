Seçim Mersin Gülnar Seçim Sonuçları – Gülnar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gülnar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Alpaslan Ünüvar
Alpaslan Ünüvar
MHP
%49,2
8.760 oy
Mehmet Kale
Mehmet Kale
CHP
%44
7.840 oy
Diğer
%7
1.199 oy
Mersin - Gülnar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %49,2
  • %44
  • %6,1
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • %49,2
  • %44
  • %6,1
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,1
  • %16,9
  • %0
  • %33,3
  • %0
  • %15,7
  • %34,1
  • %16,9
  • %0
  • %33,3
  • %0
  • %15,7
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alpaslan Ünüvar MHP
  • Mehmet Kale CHP
  • Ahmet Sarı İYİ Parti
  • Ercan Şahin SP
  • Mustafa Kemal Tekin DSP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen20.267
  • Kullanılan oy18.535
  • Geçerli oy17.799
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.505
  • 30 Mar 1418.058
  • 30 Mar 1417.014
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gülnar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %50,1
  • %44
  • %6,1
  • %50,1
  • %44
  • %6,1
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %49,2
  • %49,2
  • %0
  • %49,2
  • %49,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ANM ERD GLN MUT SLF TAR AYD BZY ÇML AKD MEZ TOR YNŞ
Akdeniz
yukleniyor
Anamur
yukleniyor
Aydıncık
yukleniyor
Bozyazı
yukleniyor
Çamlıyayla
yukleniyor
Erdemli
yukleniyor
Gülnar
yukleniyor
Mezitli
yukleniyor
Mut
yukleniyor
Silifke
yukleniyor
Tarsus
yukleniyor
Toroslar
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alpaslan Ünüvar MHP
  • Mehmet Kale CHP
  • Ahmet Sarı İYİ Parti
  • Ercan Şahin SP
  • Mustafa Kemal Tekin DSP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen20.267
  • Kullanılan oy18.535
  • Geçerli oy17.799
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.505
  • 30 Mar 1418.058
  • 30 Mar 1417.014
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gülnar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gülnar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %49,2
    8.760 oy
  • %44
    7.840 oy
  • %6,1
    1.083 oy
  • %0,4
    66 oy
  • %0,2
    32 oy
  • %49,2
    8.760 oy
  • %44
    7.840 oy
  • %6,1
    1.083 oy
  • %0,4
    66 oy
  • %0,2
    32 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,1
    5.795 oy
  • %16,9
    2.881 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    388 oy
  • %0
    0 oy
  • %34,1
    5.795 oy
  • %16,9
    2.881 oy
  • %0
  • %2,3
    388 oy
  • %0
  • BTP
  • AK Parti
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0,1
    18 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    18 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    53 oy
  • %33,3
    5.666 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    53 oy
  • %33,3
    5.666 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %13,1
    2.231 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %13,1
    2.231 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Mersin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mersin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mersin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 4.051 / 4.155
  • %97,5
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • %45,3
    467.950 oy
  • %40,7
    420.636 oy
  • %11,9
    122.525 oy
  • %0,7
    6.956 oy
  • %0,5
    4.667 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • %28,3
    287.388 oy
  • %32
    324.127 oy
  • %0,3
    2.705 oy
  • %0,6
    6.476 oy
  • %0,1
    737 oy
  • VP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.938 oy
  • %0,2
    2.293 oy
  • %0,2
    2.120 oy
  • %0,2
    1.844 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.857 oy
  • %28
    284.136 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %9,6
    97.640 oy
  • %0,4
    3.958 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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