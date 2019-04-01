Seçim Antalya Akseki Seçim Sonuçları – Akseki Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Akseki Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İbrahim Özkan
İbrahim Özkan
AK Parti
%52,8
4.834 oy
Erdoğan Erdoğan
CHP
%44,6
4.083 oy
Diğer
%2
232 oy
Antalya - Akseki İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 63 / 63
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,8
  • %44,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,5
  • %52,8
  • %44,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,4
  • %31
  • %24,2
  • %0
  • %0
  • %4,4
  • %40,4
  • %31
  • %24,2
  • %0
  • %0
  • %4,4
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
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Aksu
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Alanya
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Demre
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Döşemealtı
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Elmalı
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Finike
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Gazipaşa
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Gündoğmuş
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İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Özkan AK Parti
  • Erdoğan Erdoğan CHP
  • Muammer Gök SP
  • Yalçın Yüksel DP
  • Fatih Armağan BTP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen11.243
  • Kullanılan oy9.652
  • Geçerli oy9.149
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.400
  • 30 Mar 148.913
  • 30 Mar 148.432
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akseki Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 63 / 63
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,8
  • %52,8
  • %0
  • %52,8
  • %52,8
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %44,6
  • %44,6
  • %0
  • %44,6
  • %44,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
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Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Özkan AK Parti
  • Erdoğan Erdoğan CHP
  • Muammer Gök SP
  • Yalçın Yüksel DP
  • Fatih Armağan BTP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen11.243
  • Kullanılan oy9.652
  • Geçerli oy9.149
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.400
  • 30 Mar 148.913
  • 30 Mar 148.432
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akseki Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Akseki Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 63 / 63
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %52,8
    4.834 oy
  • %44,6
    4.083 oy
  • %1,8
    167 oy
  • %0,4
    33 oy
  • %0,2
    19 oy
  • %52,8
    4.834 oy
  • %44,6
    4.083 oy
  • %1,8
    167 oy
  • %0,4
    33 oy
  • %0,2
    19 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,4
    3.409 oy
  • %31
    2.613 oy
  • %3,7
    313 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    20 oy
  • %40,4
    3.409 oy
  • %31
    2.613 oy
  • %3,7
    313 oy
  • %0
  • %0,2
    20 oy
  • DSP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,1
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    13 oy
  • %24,2
    2.037 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    27 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %24,2
    2.037 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    27 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.428 / 5.437
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %50,6
    713.503 oy
  • %46,3
    652.168 oy
  • %1
    13.582 oy
  • %1
    13.475 oy
  • %0,6
    8.067 oy
  • %50,6
    713.503 oy
  • %46,3
    652.168 oy
  • %1
    13.582 oy
  • %1
    13.475 oy
  • %0,6
    8.067 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,3
    3.923 oy
  • %0,2
    2.261 oy
  • %0,1
    2.067 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.923 oy
  • %0,2
    2.261 oy
  • %0,1
    2.067 oy
  • %0,1
    758 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    7.185 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    7.185 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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