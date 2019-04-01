Seçim Antalya Manavgat Seçim Sonuçları – Manavgat Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Manavgat Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Şükrü Sözen
Şükrü Sözen
CHP
%51,7
69.314 oy
Hasan Öz
Hasan Öz
AK Parti
%46,6
62.468 oy
Diğer
%1
2.215 oy
Antalya - Manavgat İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 515 / 522
  • %98,7
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %51,7
  • %46,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • %51,7
  • %46,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,5
  • %33,3
  • %23,8
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • %40,5
  • %33,3
  • %23,8
  • %0
  • %0
  • %2,4
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
yukleniyor
Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şükrü Sözen CHP
  • Hasan Öz AK Parti
  • İlhami Demiral SP
  • Gökhan Toraman DP
  • Ayşe Nalan Lud VP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen161.447
  • Kullanılan oy138.073
  • Geçerli oy133.997
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14142.448
  • 30 Mar 14130.413
  • 30 Mar 14125.197
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Manavgat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 515 / 522
  • %98,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %51,7
  • %51,7
  • %0
  • %51,7
  • %51,7
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46,6
  • %46,6
  • %0
  • %46,6
  • %46,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
yukleniyor
Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şükrü Sözen CHP
  • Hasan Öz AK Parti
  • İlhami Demiral SP
  • Gökhan Toraman DP
  • Ayşe Nalan Lud VP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen161.447
  • Kullanılan oy138.073
  • Geçerli oy133.997
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14142.448
  • 30 Mar 14130.413
  • 30 Mar 14125.197
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Manavgat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Manavgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 515 / 522
  • %98,7
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DP
  • VP
  • %51,7
    69.314 oy
  • %46,6
    62.468 oy
  • %0,7
    932 oy
  • %0,3
    411 oy
  • %0,3
    361 oy
  • %51,7
    69.314 oy
  • %46,6
    62.468 oy
  • %0,7
    932 oy
  • %0,3
    411 oy
  • %0,3
    361 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,5
    50.733 oy
  • %33,3
    41.676 oy
  • %0,5
    618 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %40,5
    50.733 oy
  • %33,3
    41.676 oy
  • %0,5
    618 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    258 oy
  • %0,2
    250 oy
  • %0
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    258 oy
  • %0,2
    250 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    181 oy
  • %0
    0 oy
  • %23,8
    29.737 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    181 oy
  • %0
  • %23,8
    29.737 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    596 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.457 oy
  • %0
  • %0,5
    596 oy
  • %0
  • %1,2
    1.457 oy

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.413 / 5.437
  • %99,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    7.185 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    7.185 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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