31 Mart 2019 Manavgat Yerel Seçim Sonuçları
Şükrü Sözen
CHP
%51,7
69.314 oy
Hasan Öz
AK Parti
%46,6
62.468 oy
Diğer
%1
2.215 oy
Antalya - Manavgat İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 515 / 522
- %98,7
Belediye Başkan Adayları
- Şükrü Sözen CHP
- Hasan Öz AK Parti
- İlhami Demiral SP
- Gökhan Toraman DP
- Ayşe Nalan Lud VP
- Katılım oranı % 86,7
- Toplam seçmen161.447
- Kullanılan oy138.073
- Geçerli oy133.997
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14142.448
- 30 Mar 14130.413
- 30 Mar 14125.197
- Açılan sandık
- 515 / 522
- %98,7
Belediye Başkan Adayları
- Şükrü Sözen CHP
- Hasan Öz AK Parti
- İlhami Demiral SP
- Gökhan Toraman DP
- Ayşe Nalan Lud VP
- Katılım oranı % 86,7
- Toplam seçmen161.447
- Kullanılan oy138.073
- Geçerli oy133.997
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14142.448
- 30 Mar 14130.413
- 30 Mar 14125.197
Manavgat Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 515 / 522
- %98,7
Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akseki İbrahim Özkan % 100 % 52,8 % 0 % 44,6 % 0 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akseki İbrahim Özkan % 100 % 52,84 % 0 % 44,63 % 0 % 0 % 1,83 SP
- Akseki (30 Mar 14) % 40,43 % 24,16 % 30,99 % 0 % 0 % 3,71 SP
- Aksu Halil Şahin % 94,4 % 37,2 % 0 % 0 % 30,1 % 3,1 % 27,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aksu Halil Şahin % 94,4 % 37,25 % 0 % 0 % 30,09 % 3,12 % 27,18 DSP
- Aksu (30 Mar 14) % 29,71 % 26,43 % 16,16 % 0 % 0 % 19,83 BBP
- Alanya Adem Murat Yücel % 100 % 0 % 57,6 % 0 % 36,2 % 1,8 % 1,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Alanya Adem Murat Yücel % 100 % 0 % 57,61 % 0 % 36,23 % 1,77 % 1,89 DP
- Alanya (30 Mar 14) % 33,39 % 38,9 % 23,79 % 0 % 0 % 1,89 Bağımsız
- Demre Okan Kocakaya % 100 % 44,3 % 0 % 0 % 54,4 % 0 % 0,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Demre Okan Kocakaya % 100 % 44,31 % 0 % 0 % 54,43 % 0 % 0,5 DP
- Demre (30 Mar 14) % 44,17 % 33,09 % 15,33 % 0 % 0 % 7,01 SP
- Döşemealtı Turgay Genç % 100 % 48,5 % 0 % 48,8 % 0 % 0,6 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Döşemealtı Turgay Genç % 100 % 48,5 % 0 % 48,77 % 0 % 0,56 % 1,58 SP
- Döşemealtı (30 Mar 14) % 38,85 % 14,17 % 44,11 % 0 % 0 % 1,45 Bağımsız
- Elmalı Halil Öztürk % 95,8 % 44,8 % 0 % 0 % 52,9 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Elmalı Halil Öztürk % 95,8 % 44,83 % 0 % 0 % 52,85 % 0 % 0,61 SP
- Elmalı (30 Mar 14) % 38,71 % 25,99 % 32,55 % 0 % 0 % 1,18 SP
- Finike Mustafa Geyikçi % 100 % 0 % 48,9 % 49,2 % 0 % 0 % 0,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Finike Mustafa Geyikçi % 100 % 0 % 48,91 % 49,15 % 0 % 0 % 0,74 DP
- Finike (30 Mar 14) % 28,53 % 50,87 % 18,6 % 0 % 0 % 0,53 Bağımsız
- Gazipaşa Mehmetali Yılmaz % 94,2 % 43,5 % 0 % 54,8 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gazipaşa Mehmetali Yılmaz % 94,2 % 43,48 % 0 % 54,76 % 0 % 0 % 0,72 SP
- Gazipaşa (30 Mar 14) % 35,58 % 31,25 % 30,75 % 0 % 0 % 0,91 SP
- Gündoğmuş Mehmet Özeren % 100 % 60,2 % 0 % 0 % 37,7 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gündoğmuş Mehmet Özeren % 100 % 60,18 % 0 % 0 % 37,67 % 0 % 0,88 SP
- Gündoğmuş (30 Mar 14) % 43,75 % 36,26 % 17,98 % 0 % 0 % 1,02 SP
- İbradı Serkan Küçükkuru % 100 % 46 % 0 % 49,4 % 0 % 0 % 3,2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İbradı Serkan Küçükkuru % 100 % 45,97 % 0 % 49,36 % 0 % 0 % 3,16 DP
- İbradı (30 Mar 14) % 43,9 % 6,81 % 47,62 % 0 % 0 % 1,31 SP
- Kaş Mutlu Ulutaş % 100 % 43 % 0 % 35 % 0 % 0 % 21 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kaş Mutlu Ulutaş % 100 % 42,95 % 0 % 34,99 % 0 % 0 % 21 DP
- Kaş (30 Mar 14) % 36,5 % 30,21 % 31,14 % 0 % 0 % 0,65 SP
- Kemer Necati Topaloğlu % 100 % 0 % 24,1 % 34,1 % 0 % 0 % 39,7 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kemer Necati Topaloğlu % 100 % 0 % 24,14 % 34,06 % 0 % 0 % 39,73 DSP
- Kemer (30 Mar 14) % 33,28 % 42,56 % 14,73 % 0 % 0 % 5,02 BBP
- Kepez Hakan Tütüncü % 100 % 50,4 % 0 % 44,7 % 0 % 0 % 3,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kepez Hakan Tütüncü % 100 % 50,41 % 0 % 44,66 % 0 % 0 % 3,16 BBP
- Kepez (30 Mar 14) % 40,74 % 28,95 % 22,11 % 0 % 0 % 6,4 Bağımsız
- Konyaaltı Semih Esen % 100 % 30,9 % 0 % 66,9 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Konyaaltı Semih Esen % 100 % 30,86 % 0 % 66,85 % 0 % 0 % 0,93 SP
- Konyaaltı (30 Mar 14) % 22,02 % 14,47 % 59,08 % 0 % 0 % 2,71 Bağımsız
- Korkuteli Ömer Niyazi İşlek % 100 % 0 % 35,9 % 0 % 33 % 0 % 29,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Korkuteli Ömer Niyazi İşlek % 100 % 0 % 35,94 % 0 % 32,96 % 0 % 29,79 SP
- Korkuteli (30 Mar 14) % 37,79 % 39,27 % 19,18 % 0 % 0 % 3,18 SP
- Kumluca Mustafa Köleoğlu % 100 % 45,7 % 0 % 51,3 % 0 % 0 % 1,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kumluca Mustafa Köleoğlu % 100 % 45,7 % 0 % 51,26 % 0 % 0 % 1,92 BBP
- Kumluca (30 Mar 14) % 43,28 % 23,15 % 31,04 % 0 % 0 % 1,57 Bağımsız
- Manavgat Şükrü Sözen % 98,7 % 46,6 % 0 % 51,7 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Manavgat Şükrü Sözen % 98,7 % 46,62 % 0 % 51,73 % 0 % 0 % 0,7 SP
- Manavgat (30 Mar 14) % 33,29 % 23,75 % 40,52 % 0 % 0 % 1,16 Bağımsız
- Muratpaşa Ümit Uysal % 99,9 % 33 % 0 % 64,9 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Muratpaşa Ümit Uysal % 99,9 % 33,04 % 0 % 64,88 % 0 % 0 % 0,82 SP
- Muratpaşa (30 Mar 14) % 27,61 % 15,14 % 46,53 % 0 % 0 % 7,09 DSP
- Serik Enver Aputkan % 100 % 37,5 % 0 % 0 % 27,7 % 0 % 32,3 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Serik Enver Aputkan % 100 % 37,46 % 0 % 0 % 27,73 % 0 % 32,28 DSP
- Serik (30 Mar 14) % 41,28 % 35,77 % 21,71 % 0 % 0 % 0,54 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 5.413 / 5.437
- %99,6
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