Seçim Antalya Döşemealtı Seçim Sonuçları – Döşemealtı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Döşemealtı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Turgay Genç
Turgay Genç
CHP
%48,8
18.701 oy
Emre Afacan
Emre Afacan
AK Parti
%48,5
18.596 oy
Diğer
%3
1.047 oy
Antalya - Döşemealtı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 148 / 148
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %48,8
  • %48,5
  • %0,6
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • %48,8
  • %48,5
  • %0,6
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,1
  • %38,8
  • %0
  • %14,2
  • %0
  • %2,9
  • %44,1
  • %38,8
  • %0
  • %14,2
  • %0
  • %2,9
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
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Aksu
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Alanya
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Demre
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Döşemealtı
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Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgay Genç CHP
  • Emre Afacan AK Parti
  • Ömer Saçkan SP
  • Medeni Kaya HDP
  • Can Taş DP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen44.867
  • Kullanılan oy39.575
  • Geçerli oy38.344
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1436.388
  • 30 Mar 1434.102
  • 30 Mar 1432.809
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Döşemealtı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 148 / 148
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %48,8
  • %48,8
  • %0
  • %48,8
  • %48,8
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,5
  • %48,5
  • %0
  • %48,5
  • %48,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0,6
  • %0
  • %0,6
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
yukleniyor
Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgay Genç CHP
  • Emre Afacan AK Parti
  • Ömer Saçkan SP
  • Medeni Kaya HDP
  • Can Taş DP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen44.867
  • Kullanılan oy39.575
  • Geçerli oy38.344
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1436.388
  • 30 Mar 1434.102
  • 30 Mar 1432.809
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Döşemealtı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Döşemealtı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 148 / 148
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • HDP
  • DP
  • %48,8
    18.701 oy
  • %48,5
    18.596 oy
  • %1,6
    604 oy
  • %0,6
    216 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %48,8
    18.701 oy
  • %48,5
    18.596 oy
  • %1,6
    604 oy
  • %0,6
    216 oy
  • %0,2
    95 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,1
    14.472 oy
  • %38,8
    12.745 oy
  • %0,6
    195 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    97 oy
  • %44,1
    14.472 oy
  • %38,8
    12.745 oy
  • %0,6
    195 oy
  • %0
  • %0,3
    97 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    62 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    26 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    62 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    26 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    22 oy
  • %14,2
    4.649 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    15 oy
  • %0
  • %0,1
    22 oy
  • %14,2
    4.649 oy
  • %0
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    93 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    477 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    93 oy
  • %0
  • %1,5
    477 oy
  • %0

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.413 / 5.437
  • %99,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    7.185 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    7.185 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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