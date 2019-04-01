Seçim Antalya Gündoğmuş Seçim Sonuçları – Gündoğmuş Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gündoğmuş Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Özeren
Mehmet Özeren
AK Parti
%60,2
3.617 oy
Sultan Çetin
İYİ Parti
%37,7
2.264 oy
Diğer
%2
129 oy
Antalya - Gündoğmuş İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %60,2
  • %37,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • %60,2
  • %37,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
  • %0
  • %36,3
  • %18
  • %0
  • %2
  • %43,8
  • %0
  • %36,3
  • %18
  • %0
  • %2
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
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Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Özeren AK Parti
  • Sultan Çetin İYİ Parti
  • Hayri Demirel SP
  • Ali Bedan DP
  • Yeliz Uzun Canbolat DSP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen6.985
  • Kullanılan oy6.394
  • Geçerli oy6.010
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.714
  • 30 Mar 146.145
  • 30 Mar 145.563
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gündoğmuş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %60,2
  • %60,2
  • %0
  • %60,2
  • %60,2
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %37,7
  • %37,7
  • %0
  • %37,7
  • %37,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
yukleniyor
Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Özeren AK Parti
  • Sultan Çetin İYİ Parti
  • Hayri Demirel SP
  • Ali Bedan DP
  • Yeliz Uzun Canbolat DSP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen6.985
  • Kullanılan oy6.394
  • Geçerli oy6.010
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.714
  • 30 Mar 146.145
  • 30 Mar 145.563
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gündoğmuş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gündoğmuş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %60,2
    3.617 oy
  • %37,7
    2.264 oy
  • %0,9
    53 oy
  • %0,8
    48 oy
  • %0,3
    16 oy
  • %60,2
    3.617 oy
  • %37,7
    2.264 oy
  • %0,9
    53 oy
  • %0,8
    48 oy
  • %0,3
    16 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    2.434 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,8
    2.434 oy
  • %0
  • %1
    57 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0,2
    12 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    12 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    32 oy
  • %36,3
    2.017 oy
  • %18
    1.000 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    23 oy
  • %0,6
    32 oy
  • %36,3
    2.017 oy
  • %18
    1.000 oy
  • %0
  • %0,4
    23 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.413 / 5.437
  • %99,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    7.185 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    7.185 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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