Seçim Antalya Gazipaşa Seçim Sonuçları – Gazipaşa Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gazipaşa Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmetali Yılmaz
Mehmetali Yılmaz
CHP
%54,8
17.333 oy
Adil Çelik
Adil Çelik
AK Parti
%43,5
13.762 oy
Diğer
%2
558 oy
Antalya - Gazipaşa İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 129 / 137
  • %94,2
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %54,8
  • %43,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • %54,8
  • %43,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,7
  • %35,6
  • %31,2
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • %30,7
  • %35,6
  • %31,2
  • %0
  • %0
  • %2,4
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
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Aksu
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Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmetali Yılmaz CHP
  • Adil Çelik AK Parti
  • Mustafa Bacak SP
  • İsa Balcı DP
  • Mehmet Gülcan VP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen38.414
  • Kullanılan oy33.137
  • Geçerli oy31.653
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1435.796
  • 30 Mar 1433.894
  • 30 Mar 1432.079
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gazipaşa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 129 / 137
  • %94,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %54,8
  • %54,8
  • %0
  • %54,8
  • %54,8
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,5
  • %43,5
  • %0
  • %43,5
  • %43,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
yukleniyor
Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmetali Yılmaz CHP
  • Adil Çelik AK Parti
  • Mustafa Bacak SP
  • İsa Balcı DP
  • Mehmet Gülcan VP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen38.414
  • Kullanılan oy33.137
  • Geçerli oy31.653
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1435.796
  • 30 Mar 1433.894
  • 30 Mar 1432.079
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gazipaşa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gazipaşa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 129 / 137
  • %94,2
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DP
  • VP
  • %54,8
    17.333 oy
  • %43,5
    13.762 oy
  • %0,7
    229 oy
  • %0,4
    113 oy
  • %0,3
    98 oy
  • %54,8
    17.333 oy
  • %43,5
    13.762 oy
  • %0,7
    229 oy
  • %0,4
    113 oy
  • %0,3
    98 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,7
    9.864 oy
  • %35,6
    11.413 oy
  • %0,9
    292 oy
  • %0,4
    138 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,7
    9.864 oy
  • %35,6
    11.413 oy
  • %0,9
    292 oy
  • %0,4
    138 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • BTP
  • DSP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    69 oy
  • %0,1
    26 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    69 oy
  • %0,1
    26 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    62 oy
  • %0
    0 oy
  • %31,2
    10.024 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    62 oy
  • %0
  • %31,2
    10.024 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    92 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    92 oy
  • %0
  • %0

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.413 / 5.437
  • %99,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    7.185 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    7.185 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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