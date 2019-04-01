Seçim Antalya Muratpaşa Seçim Sonuçları – Muratpaşa Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Muratpaşa Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ümit Uysal
Ümit Uysal
CHP
%64,9
183.984 oy
Gökcen Özdoğan Enç
Gökcen Özdoğan Enç
AK Parti
%33
93.689 oy
Diğer
%2
5.914 oy
Antalya - Muratpaşa İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.065 / 1.066
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %64,9
  • %33
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • %64,9
  • %33
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,5
  • %27,6
  • %15,1
  • %0
  • %0
  • %10,7
  • %46,5
  • %27,6
  • %15,1
  • %0
  • %0
  • %10,7
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
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Aksu
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Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ümit Uysal CHP
  • Gökcen Özdoğan Enç AK Parti
  • Ahmet Durak SP
  • Yıldıray Sapan DSP
  • Cihan Aydoğan DP
  • Katılım oranı % 81,2
  • Toplam seçmen357.018
  • Kullanılan oy289.495
  • Geçerli oy283.587
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14329.779
  • 30 Mar 14285.363
  • 30 Mar 14276.792
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Muratpaşa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.065 / 1.066
  • %99,9
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %64,9
  • %64,9
  • %0
  • %64,9
  • %64,9
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %33
  • %33
  • %0
  • %33
  • %33
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ASK ALN ELM FNK GZP GND KAŞ KOR KUM MNV SRK DMR İBR KMR KPZ KNY MRT AKS DÖŞ
Akseki
yukleniyor
Aksu
yukleniyor
Alanya
yukleniyor
Demre
yukleniyor
Döşemealtı
yukleniyor
Elmalı
yukleniyor
Finike
yukleniyor
Gazipaşa
yukleniyor
Gündoğmuş
yukleniyor
İbradı
yukleniyor
Kaş
yukleniyor
Kemer
yukleniyor
Kepez
yukleniyor
Konyaaltı
yukleniyor
Korkuteli
yukleniyor
Kumluca
yukleniyor
Manavgat
yukleniyor
Muratpaşa
yukleniyor
Serik
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ümit Uysal CHP
  • Gökcen Özdoğan Enç AK Parti
  • Ahmet Durak SP
  • Yıldıray Sapan DSP
  • Cihan Aydoğan DP
  • Katılım oranı % 81,2
  • Toplam seçmen357.018
  • Kullanılan oy289.495
  • Geçerli oy283.587
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14329.779
  • 30 Mar 14285.363
  • 30 Mar 14276.792
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Muratpaşa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Muratpaşa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.065 / 1.066
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %64,9
    183.984 oy
  • %33
    93.689 oy
  • %0,8
    2.333 oy
  • %0,4
    1.225 oy
  • %0,3
    819 oy
  • %64,9
    183.984 oy
  • %33
    93.689 oy
  • %0,8
    2.333 oy
  • %0,4
    1.225 oy
  • %0,3
    819 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,5
    128.799 oy
  • %27,6
    76.436 oy
  • %0,4
    981 oy
  • %7,1
    19.626 oy
  • %0,2
    633 oy
  • %46,5
    128.799 oy
  • %27,6
    76.436 oy
  • %0,4
    981 oy
  • %7,1
    19.626 oy
  • %0,2
    633 oy
  • VP
  • Bağımsız
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,3
    733 oy
  • %0,2
    433 oy
  • %0,1
    369 oy
  • %0
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    733 oy
  • %0,2
    433 oy
  • %0,1
    369 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,1
    5.726 oy
  • %0,1
    245 oy
  • %0
    0 oy
  • %15,1
    41.902 oy
  • %0
  • %2,1
    5.726 oy
  • %0,1
    245 oy
  • %0
  • %15,1
    41.902 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    1.107 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    1.107 oy
  • %0

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Antalya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Antalya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.413 / 5.437
  • %99,6
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • %50,6
    711.075 oy
  • %46,3
    649.820 oy
  • %1
    13.385 oy
  • %0,9
    13.102 oy
  • %0,6
    7.914 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • %34,6
    452.493 oy
  • %36,4
    475.897 oy
  • %0,5
    6.896 oy
  • %0,2
    2.877 oy
  • %0,3
    3.512 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • %0,3
    3.839 oy
  • %0,2
    2.401 oy
  • %0,1
    2.047 oy
  • %0,1
    727 oy
  • %0
    233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    1.630 oy
  • %2,3
    30.283 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    7.185 oy
  • %24,3
    317.615 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    7.185 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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